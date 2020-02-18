Климат - разный, интересы - общие

Беларусь поставляет в Архангельскую область автобусы, лифты, строит дома… Но пределов сотрудничеству нет. Именно для его расширения российская делегация 18 февраля прибыла в Минск с официальным, но очень дружественным визитом.

Юбилей Победы и для России, и для Белоруссии - одна из главных тем года. Поэтому визит начался с возложения венка к стеле «Минск – город-герой» и посещения экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

— У России и Белоруссии одна история, и Победа в той страшной и великой войне – одна на всех, – подчеркнул Игорь Орлов. - Именно поэтому в год 75-летия Великой Победы мы начинаем наш официальный визит с посещения святых и памятных для наших народов мест.

Визит российской делегации в Минск начался с возложения венков к стеле «Минск – город-герой». Фото предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

О насущном

На встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова с премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом затронуто множество вопросов - от развития туризма до многомиллионных закупок продукции тяжелого машиностроения. В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств с обеих сторон.

Сотрудничество с Республикой, пожалуй, приоритетное направление в международных связях региона. Участники переговоров пришли к неожиданному выводу, озвученному Сергеем Румасом: разность климатических условий предполагает и развитие разных направлений деятельности.

Товарооборот между Архангельской областью и Республикой Беларусь велик, но - и в этом сошлись обе стороны - он еще далеко не достиг максимальных значений. Как говорится, есть к чему стремиться и над чем работать.

МАЗы, БЕЛазы, электробусы...

Одна из главных тем встречи - поставки в Поморье белорусской техники для лесного производства, дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства.

Автотранспортные предприятия Архангельской области регулярно обновляют автобусный парк белорусскими МАЗами - из 99 автобусов на муниципальных маршрутах Архангельска 36 – белорусские. В этом году регион готов закупить еще 45. Кроме них решено оценить возможности применения на русском севере минских электробусов.

На встрече делегации Архангельской области с Премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом поднят широкий спектр тем - от культурного сотрудничества до поставок тяжелой промышленной техники.Фото предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

Большой интерес вызывает и жилищное строительство. По словам Игоря Орлова, в регионе около 450 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, подлежащего расселению - область очень заинтересована в квалифицированных белорусских строителях.

В прошлом году в области установили 96 могилевских лифтов. Работают хорошо, поэтому предварительно договорились о возобновлении поставок.

Белорусы активно применяют отопительное оборудование, работающее на торфе, поэтому Архангельская область с ее огромными запасами этого топлива - интересный партнер.

Архангельский картон, северная рыба и водоросли, белорусские продукты, двусторонний туризм, образовательные и культурные обмены – точек соприкосновения оказалось много.

В финале общения с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что будет рад, если делегация Беларуси сможет принять участие в торжествах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.