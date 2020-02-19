Звезды богатеют на скандалах

Алена Водонаева, Любовь Успенская, Наргиз, Дана Борисова и многие другие научились получать профит даже из личных драм.

Мама Люба, давай!

Любовь Успенская получила приличный гонорар за откровения о непростых отношениях с дочкой.

Сначала Татьяна Плаксина появилась в ток-шоу Леры Кудрявцевой с исповедью о «маме Любе», а потом и сама певица поведала о нелегкой материнской доле в другой передаче. Между прочим, Лера Кудрявцева - подруга Любы Успенской. Певица инициировала пиар-кампанию на всю страну аккурат перед началом гастрольного тура по российским регионам.

Вдобавок в «Прямом эфире» Андрея Малахова показали, как Успенская лежит дома под капельницами «в предынсультном состоянии из-за неадекватного поведения дочери». Драматургия момента впечатляла: Малахов даже прерывал интервью со звездой, подзывая врачей для оказания помощи. Но через три дня... она уже пела в Краснодаре, а потом в Ставрополе. Успенская исполняла свою хитовую песню о доченьке, теперь по-новому звучащую, и общалась с залом, с трудом сдерживая слезы: «Журналисты разрушили жизнь моей семьи. Украли мою дочь, накачали, сделали из этого шоу!» Зал мощно поддерживал звезду. Ведь у всех есть дети.

На фоне вовремя разыгранного скандала билеты на ближайшие концерты в Хабаровске и Владивостоке распроданы почти все. А ведь по нынешним временам аншлаги в регионах удается собрать немногим артистам. Мама Люба смогла.

Любовь Успенская с дочерью выясняли отношения с привлечением самых рейтинговых телешоу.Фото: Евгения ГУСЕВА

Скандал работает - в этом убедилась и певица Наргиз. Сразу после шумного разрыва с продюсером Максимом Фадеевым она отправилась в гастрольный тур: надо ковать железо, пока интерес к ней не спал окончательно. Фадеев отобрал у Наргиз все хиты - это было прописано в контракте. Наргиз понимала: без достойного репертуара она не соберет залы. Но на волне скандала и это возможно! Почти везде у нее были аншлаги, хотя люди не услышали ни одного раскрученного хита певицы. Сорвалась лишь пара концертов.

Романы на продажу

На днях уже даже в «Вечернем Урганте» шутили о том, как 38-летний выпускник «Дома-2» Гоген Солнцев и его 65-летняя жена играют в любовь на ток-шоу. Они женились в эфире, дрались, изменяли друг другу, мирились. Как ни странно, эти шоу имели высокий рейтинг, поэтому Гоген и его экранная жена неплохо заработали - получали по 200 тыс. за программу.

После того как Виталина Цымбалюк-Романовская в красках рассказала в эфире всех каналов страны историю расставания с Арменом Джигарханяном, она объединилась с Прохором Шаляпиным. Виталина и Прохор убедительно играли в свой роман на публику. По слухам, в конце прошлого года с ними не продлили контракт на одном из каналов, поэтому играть в любовь стало незачем. Теперь же Виталина в соцсетях откровенничает с подписчиками, называя отношения Шаляпиным «проектом» - по сути признаваясь, что они по факту не были вместе.

А вот еще один роман на перспективу, который может стать востребованным для ток-шоу. 77-летняя телеведущая Ангелина Вовк вовсю интригует «дружбой на грани» с 50-летним радиоведущим Михаилом Куницыным. Давний друг действительно сделал Ангелине предложение руки и сердца - то ли всерьез, то ли пиара ради. Вовк говорит друзьям: мол, давно подозревала, что Миша собирается позвать ее в загс. За пару месяцев Вовк успела объявить о предложении, раздумьях о свадьбе, отказе от загса, а потом записала шутливый ролик из дворца бракосочетания.

Говорят, Михаил уговаривает Ангелину и дальше водить публику за нос, привлекая внимание к их паре, повышая количество предложений о ведении мероприятий и гонорары за возможные интервью в ток-шоу. Но Вовк к этому не совсем готова: пока она ограничивалась рассказом о том, какой Миша хороший друг. Но такую историю телевидению не продашь.

Ангелина Вовк и Михаил Куницын держат интригу уже несколько месяцев.Фото: Instagram.com

Долгий кайф Даны Борисовой

Дана Борисова в январе переживала: «Очень жаль, что все ток-шоу пока в отпуске». Ее можно понять: на гонорары за съемки в различных скандальных передачах она и живет. Дана три года назад отправилась на лечение от наркозависимости в реабилитационный центр в Таиланде - туда ее устроил телеведущий Андрей Малахов, он же оплатил пребывание в клинике. С тех пор Дана несчетное количество раз рассказывала, как принимала запрещенные вещества, как из- за этого рушились ее отношения с близкими и ухудшалось здоровье, как она в итоге вылечилась. Борисову зовут экспертом в ток-шоу, где обсуждают алкашей и наркоманов. Она умело отрабатывает гонорары: скандаля и провоцируя героев передач, выдавая нужное для сценария передачи заключение. В первый год она получала очень прилично - до 500 тыс. руб. за программу. Но теперь, когда Дана не главная героиня, а эксперт, ей платят около 50 - 100 тыс. руб. за передачу. Второстепенные источники дохода Борисовой - реклама в Инстаграме, гонорар за книгу с рабочим названием «Жизнь под кайфом».

Рассказы о нелегких испытаниях, выпавших ей в жизни, - основной способ заработка Даны Борисовой.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандалистка-«домушница»

37-летняя экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева продолжает рейд по главным общественно-политическим программам страны. Реплики из ее Инстаграма об абортах, изменениях в условиях выдачи материнского капитала обсудили и депутаты, и звезды. Фразу «не надо рожать рабов этому государству» Алена в студиях разных каналов обсуждала с именитыми адвокатами и политологами. Жизнь Водонаевой после резонансных постов изменилась. Во-первых, она передумала эмигрировать в Америку, хотя давно об этом мечтала. Окрыленная повышенным к себе вниманием, Алена решила остаться на родине. По словам источника из ее окружения, она даже подумывает о политической карьере. На волне интереса к собственной персоне Водонаева открыла еще один салон красоты и запустила свой канал на YouTube - естественно, там она рассуждает на политические темы.