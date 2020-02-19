2020-02-18T22:36:38+03:00
Общество

Ты б в спасатели пошел? А где на это учат?!

Ксения КОНЮХОВА
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Помощь учащимся в выборе профессии - одна из важнейших задач системы образованияПомощь учащимся в выборе профессии - одна из важнейших задач системы образованияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Современные школьники очень смутно представляют, какие есть профессии и чем заняты взрослые на работе, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на Международной конференции по управлению качеством образования:

- Помощь учащимся в выборе профессии - одна из важнейших задач системы образования. К сожалению, исследования, которые проводил в прошлом году Рособрнадзор, показали: у нынешних школьников низкий уровень осведомленности о профессиях.

Детям предлагали назвать по две профессии для каждой отрасли и по два школьных предмета, которые нужно изучать для работы в них. Для сферы финансов это смогли сделать лишь 5% учеников. Назвать профессии и школьные предметы в сфере культуры смогли лишь 10% детей, а в сферах сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых - 11%. При этом самыми престижными дети и взрослые считают одни и те же профессии - врача, военнослужащего, учителя (см. графику).

Топ самых престижных профессий. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Топ самых престижных профессий.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- В основном российские учащиеся выбирают профессии XIX - XX веков,- поделился результатами исследований Андреас Шляйхер, директор департамента образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития. - Очень мало детей делают ставку на действительно актуальные специальности, связанные с IT, наукой и медициной. Отчасти потому, что детям нужен живой пример - если у ребенка нет в окружении инженера, он вряд ли выберет эту профессию, даже если у него высокие способности в ней.

И уж тем более мало у кого есть в окружении взрослые, занимающиеся нанотехнологиями, искусственным интеллектом. А ведь будущее - за ними.

Чтобы предоставить детям более широкий выбор, исследователи рекомендуют чаще проводить ярмарки профессий и стажировки для школьников. Подобный опыт уже есть у столичных школ.

- В последние годы мы провели реорганизацию школ и сделали прозрачной систему финансирования, что позволило сделать качественное образование массовым, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Так, профориентационная работа начинается с детьми с 6 - 9 лет через кружки, соревнования профессионального мастерства Kidskills, где дети могут показать свои навыки, например, в кулинарии или фермерском деле. В средней школе работают предпрофильные классы по медицине, инженерии и другим направлениям. Раньше в школах с небольшим числом учеников набиралось максимум два специализированных класса. Сейчас, когда в образовательных центрах по 3 - 3,5 тысячи учеников, доступны самые разные профили. А в старших классах мы стремимся создать новую среду, максимально приближенную к университетской.

Достижения Москвы впечатляют - среди столичных школьников в три раза выросло число высокобалльников на ЕГЭ и число победителей олимпиад. Зато и разница со всеми остальными регионами стала заметнее. Если в 2010 году среди зачисленных на бюджет в ведущие российские вузы было всего 13 - 17% москвичей, то в 2018 году их стало в два, а то и в три раза больше! А ведь ЕГЭ для того и затевался, чтобы дать доступ к лучшим вузам школьникам из глубинки. Эксперты приводили цифры: мол, раньше в лучших вузах было две трети москвичей и треть приезжих, а с введением Единого экзамена все стало наоборот. И вот сейчас, похоже, чаши весов возвращаются в прежнее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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