Купил авто покататься вволю. Оказалось, оно... давно в Интерполе!

Немецкую машину 30-летний финансист Яков Яшин купил в сентябре прошлого года. Вот только погонять на белом «Ауди» так и не смог. Почти полгода авто кочует с одной штрафстоянки на другую. А началась история с сайта бесплатных объявлений. Якова устроили цена и характеристики машины, да еще и продавец не с улицы, а официальный дилер.

- Я в тот же день рванул в офис «Мерседес-Бенц Беляево». Еще удивлялся, откуда у них «Ауди», но менеджер объяснил, что машину покупательница сдала по программе трейд-ин (меняешь старую на новую с доплатой. - Ред.). Меня заверили, что автомобиль прошел все проверки - и техническую, и юридическую. Как говорят те, кто занимается машинами: чистенькая, - рассказал «КП» Яков. - Я сам посмотрел оригинал ПТС - и в нем все было идеально. Машину в Россию ввез официальный импортер «Фольксваген Груп Рус», и с 2013-го (это год выпуска) у нее была всего одна хозяйка. В тот же вечер я купил «Ауди» и довольный поехал домой.

Приключения начались в день, когда москвич приехал в ГИБДД, чтобы поставить свою «ласточку» на учет. Подал документы в окошко и отправился на площадку осмотра.

ДОМОЙ ШЕЛ ПЕШКОМ

- Инспектор заглянул под капот, проверил VIN-номер. А потом посмотрел на меня и спокойным таким голосом сообщил: «Эта машина в угоне, ее ищет Интерпол». Менты взяли меня под руки и повели в здание ГИБДД. Я тогда чуть со стыда под землю не провалился. Хорошо, хоть наручники не надели, - вспоминает Яков.

В то, что это не шутка, Яков поверил, когда из ГИБДД его доставили в полицейский участок. Допрос продолжался почти пять часов.

- Я, конечно, предоставил им ПТС и договор купли-продажи. Говорил, что это какая-то ошибка. Далеко за полночь меня все-таки отпустили домой. Шел я уже пешком: машину забрали на штрафстоянку и начали доследственную проверку.

Яков с утра рванул а автосалон. Но там на вопросы и претензии ответили: машина чистая, ни про какой Интерпол ничего не знаем.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО НА КОЛЕСАХ

Три месяца «Ауди» была на штрафстоянке ГИБДД. А потом Якова вызвали и как ни в чем не бывало вернули ключи и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

- Мне выдали заключения экспертиз и выписку из базы Интерпола. Судя по ней, машина была угнана в Италии в 2017 году. Кто заявитель и как она оказалась в России, как выяснилось, нашу полицию совершенно не волнует. В России заявлений об угоне не было, и разбираться во всей этой истории они не собираются. Мне просто передали ключи и пожелали доброго пути, - рассказал Яков.

Но напутствие гаишников иначе как сарказмом не назовешь. Теперь «Ауди» - недвижимое имущество.

- Так и стоит. Только теперь не на штрафстоянке, а на парковке около дома. Меня предупредили сразу, что в ГИБДД с ней второй раз лучше не соваться, опять заберут для выяснения обстоятельств, - рассказал безлошадный владелец.

Вот оно, то самое объявление: иномарка продавалась вполне официально.

МАШИНА-КЛОН

Яков попытался провести собственное расследование, но оно завело в тупик. На руках автовладельца любопытная экспертиза. По ее заключению VIN-номер машины - оригинальный. Часто после угонов преступники перебивают номера, но это не тот случай. Кроме того, выяснилось, что эта машина с 2013 года ни разу не выезжала в Италию.

- Скорее всего, в Италии в угон объявлена машина-клон. То есть у нее точно такой же VIN-номер. Зная, что в Москве «Ауди» с оригинальным номером, приходим к выводу, что где-то в Европе мошенники перебили номер, продали авто, и теперь оно числится в угоне. Это на самом деле не редкость, в мире тысячи машин-клонов - рассказал «КП» автоюрист Дмитрий Прохоров.

По свету юристов Яков попытался вернуть покупку в автосалон. Но мирно договориться так и не получилось.

- Мы не видим никаких оснований для возврата машины. В момент приемки автомобиля сотрудниками проводилась проверка ее юридической чистоты по доступным российским базам, в том числе через официальный сайт ГИБДД. То, что VIN-номер находится в базе розыска Интерпола, и для нас стало сюрпризом, - прокомментировал преставитель дилерского центра «Мерседес-Бенц Беляево» Рустам Алмакаев. - Поверьте, ни у одного автосалона России нет доступа к базе Интерпола. Предотвратить эту ситуацию мы просто не могли. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь клиенту, и по свои каналам попытаемся связаться с Интерполом.

Но ждать Яков больше не хочет. Он уже подготовил иск в суд.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Есть все основания, чтобы вернуть «Ауди» продавцу»

Юрист Юрий ТАТЬЯНИЧ:

- Закон «О защите прав потребителей» полностью на стороне покупателя. В этой ситуации он не может пользоваться купленным товаром. Этот автомобиль нельзя поставить на учет в ГИБДД, а без этой процедуры передвигаться на нем запрещено законом. Есть все основания для расторжения договора с дилером. Кроме того, в суде можно будет взыскать средства за неустойку и моральный вред.