2020-02-18T21:59:37+03:00
Общество

Купил авто покататься вволю. Оказалось, оно... давно в Интерполе!

Москвич приобрел люксовую иномарку у официального дилера, а та числилась в международной базе угнанных автомобилей
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Яков со своей «ласточки» пылинки сдувает. А вот ездить не может. Фото: Личный архив.Яков со своей «ласточки» пылинки сдувает. А вот ездить не может. Фото: Личный архив.
Изменить размер текста:

Немецкую машину 30-летний финансист Яков Яшин купил в сентябре прошлого года. Вот только погонять на белом «Ауди» так и не смог. Почти полгода авто кочует с одной штрафстоянки на другую. А началась история с сайта бесплатных объявлений. Якова устроили цена и характеристики машины, да еще и продавец не с улицы, а официальный дилер.

- Я в тот же день рванул в офис «Мерседес-Бенц Беляево». Еще удивлялся, откуда у них «Ауди», но менеджер объяснил, что машину покупательница сдала по программе трейд-ин (меняешь старую на новую с доплатой. - Ред.). Меня заверили, что автомобиль прошел все проверки - и техническую, и юридическую. Как говорят те, кто занимается машинами: чистенькая, - рассказал «КП» Яков. - Я сам посмотрел оригинал ПТС - и в нем все было идеально. Машину в Россию ввез официальный импортер «Фольксваген Груп Рус», и с 2013-го (это год выпуска) у нее была всего одна хозяйка. В тот же вечер я купил «Ауди» и довольный поехал домой.

Приключения начались в день, когда москвич приехал в ГИБДД, чтобы поставить свою «ласточку» на учет. Подал документы в окошко и отправился на площадку осмотра.

ДОМОЙ ШЕЛ ПЕШКОМ

- Инспектор заглянул под капот, проверил VIN-номер. А потом посмотрел на меня и спокойным таким голосом сообщил: «Эта машина в угоне, ее ищет Интерпол». Менты взяли меня под руки и повели в здание ГИБДД. Я тогда чуть со стыда под землю не провалился. Хорошо, хоть наручники не надели, - вспоминает Яков.

В то, что это не шутка, Яков поверил, когда из ГИБДД его доставили в полицейский участок. Допрос продолжался почти пять часов.

- Я, конечно, предоставил им ПТС и договор купли-продажи. Говорил, что это какая-то ошибка. Далеко за полночь меня все-таки отпустили домой. Шел я уже пешком: машину забрали на штрафстоянку и начали доследственную проверку.

Яков с утра рванул а автосалон. Но там на вопросы и претензии ответили: машина чистая, ни про какой Интерпол ничего не знаем.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО НА КОЛЕСАХ

Три месяца «Ауди» была на штрафстоянке ГИБДД. А потом Якова вызвали и как ни в чем не бывало вернули ключи и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

- Мне выдали заключения экспертиз и выписку из базы Интерпола. Судя по ней, машина была угнана в Италии в 2017 году. Кто заявитель и как она оказалась в России, как выяснилось, нашу полицию совершенно не волнует. В России заявлений об угоне не было, и разбираться во всей этой истории они не собираются. Мне просто передали ключи и пожелали доброго пути, - рассказал Яков.

Но напутствие гаишников иначе как сарказмом не назовешь. Теперь «Ауди» - недвижимое имущество.

- Так и стоит. Только теперь не на штрафстоянке, а на парковке около дома. Меня предупредили сразу, что в ГИБДД с ней второй раз лучше не соваться, опять заберут для выяснения обстоятельств, - рассказал безлошадный владелец.

Вот оно, то самое объявление: иномарка продавалась вполне официально.

Вот оно, то самое объявление: иномарка продавалась вполне официально.

МАШИНА-КЛОН

Яков попытался провести собственное расследование, но оно завело в тупик. На руках автовладельца любопытная экспертиза. По ее заключению VIN-номер машины - оригинальный. Часто после угонов преступники перебивают номера, но это не тот случай. Кроме того, выяснилось, что эта машина с 2013 года ни разу не выезжала в Италию.

- Скорее всего, в Италии в угон объявлена машина-клон. То есть у нее точно такой же VIN-номер. Зная, что в Москве «Ауди» с оригинальным номером, приходим к выводу, что где-то в Европе мошенники перебили номер, продали авто, и теперь оно числится в угоне. Это на самом деле не редкость, в мире тысячи машин-клонов - рассказал «КП» автоюрист Дмитрий Прохоров.

По свету юристов Яков попытался вернуть покупку в автосалон. Но мирно договориться так и не получилось.

- Мы не видим никаких оснований для возврата машины. В момент приемки автомобиля сотрудниками проводилась проверка ее юридической чистоты по доступным российским базам, в том числе через официальный сайт ГИБДД. То, что VIN-номер находится в базе розыска Интерпола, и для нас стало сюрпризом, - прокомментировал преставитель дилерского центра «Мерседес-Бенц Беляево» Рустам Алмакаев. - Поверьте, ни у одного автосалона России нет доступа к базе Интерпола. Предотвратить эту ситуацию мы просто не могли. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь клиенту, и по свои каналам попытаемся связаться с Интерполом.

Но ждать Яков больше не хочет. Он уже подготовил иск в суд.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Есть все основания, чтобы вернуть «Ауди» продавцу»

Юрист Юрий ТАТЬЯНИЧ:

- Закон «О защите прав потребителей» полностью на стороне покупателя. В этой ситуации он не может пользоваться купленным товаром. Этот автомобиль нельзя поставить на учет в ГИБДД, а без этой процедуры передвигаться на нем запрещено законом. Есть все основания для расторжения договора с дилером. Кроме того, в суде можно будет взыскать средства за неустойку и моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сбежавшая из православного гарема Юлия Дубилина: Мне пришлось украсть собственных детей
Житель Владимира в ипотечной четырехкомнатной квартире живет с тремя "женами", еще две - сбежали. Вот история одной из них: после побега женщина осталась и без нормального жилья, и без материнского капитала
Снимайте не про котиков, а про стариков, которые забирают бездомных животных
Президент Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский представил «КП» свой взгялд на то, какие сюжеты и фильмы должны появляться в прайм-тайм на российском телевидении
Уральские промышленники создают экологически ответственный бизнес
Правительство выделяет на программы нацпроекта «Экология» немало средств, но результаты пока не радуют. Тем временем российский бизнес всё серьезнее вкладывается в борьбу с последствиями вредных производств
Новости 24
Российские мужчины потеснили ирландцев и поляков в топ самых некрасивых
"Люди разъезжаются по домам": В Тюмени закончился карантин для эвакуированных из КНР россиян
8 Марта на работе отмечают чаще, чем 23 февраля
"Немного переработала": Сотникова прокомментировала свою госпитализацию
Эксперты назвали самые востребованные профессии на рынке труда
"Делаю его работу сложнее": Трамп заявил, что своими "твитами" мешает работать генпрокурору США
"Наш товар лучший в мире": Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей КНР
Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии
Общественники поддержали упрощение процедуры получение сертификата маткапитала
Турция разочарована переговорами с Россией по Идлибу
В Таджикистане построят пять русскоязычных школ
Поставки одежды и обуви из Китая в Россию нарушены из-за коронавируса
Востоковед Наумкин оценил палестино-израильскую «сделку века» Трампа
Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана служившим в ВСУ в Крыму военным
Во Внуково аварийно приземлился самолет, на котором может находиться министр промышленности Денис Мантуров
Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома
Российские ипотечники повзрослели на полгода и обзавелись детьми
Во Внуково аварийно приземлился самолет с открытой стойкой шасси
Запрет на въезд в Россию для китайцев из-за коронавируса не коснется транзитных пассажиров
В ВОЗ сообщили о 92 случаях заражения коронавирусом от человека к человеку за пределами Китая
Россия закрыла въезд для граждан Китая из-за коронавируса