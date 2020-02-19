2020-02-19T20:27:46+03:00
Наука

Медицинский факт: смартфоны физически меняют мозг, зависимых от них людей

Ученые недосчитались серого вещества у тех, кто живет «в обнимку» с гаджетами
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Родители устали предупреждать детей: не "сидите" в телефонах, тупыми станете. А они не верят - "сидят и сидят".Родители устали предупреждать детей: не "сидите" в телефонах, тупыми станете. А они не верят - "сидят и сидят".
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Слухи о том, что общение со смартфонами не проходит бесследно для мозга, подтвердились самым решительным образом. Доказательства добыли немецкие, итальянские и швейцарские ученые большой международной группы из университетов Гейдельберга, Падуи и Берна (Heidelberg University, University of Padova , University of Bern), сообщает Daily Mail, ссылаясь на журнал Addictive Behaviors, в котором были опубликованы результаты исследования.

Используя магнитно-резонансную томографию (МРТ), исследователи получили изображения мозгов нескольких десятков добровольцев, половина которых демонстрировали сильную зависимость от смартфонов - «smartphone addiction» (SPA). Изображения сравнили. В результате чего и выявили дефицит серого вещества у зависимых по сравнению с независимыми. У озабоченных гаджетами в прямом смысле слова кое-где не доставало мозгов- в островковой коре, в гиппокамповой формации и в нижней височной доле. Эти области отвечают за память, навигацию в пространстве, за управление вниманием, поддерживают субъективные ощущений, концентрируют информацию о форме и цвете тех или иных объектов. Любой дефицит тут влечет за собой и соответствующие ментальные последствия — некую «дурь», образно и не совсем научно выражаясь.

Мозг: синим отмечен нормальный объем серого вещества в конкретном участке, красным - у зависимых. У зависимых серого вещества заметно меньше.

Мозг: синим отмечен нормальный объем серого вещества в конкретном участке, красным - у зависимых. У зависимых серого вещества заметно меньше.

Ученые подчеркнули, что видели нечто подобное у наркоманов — столь же заметное снижение объема серого вещества. Тем самым они в который раз подтвердили, что любые болезненные зависимости — будь то наркотики, интернет, гаджеты, азартные игры, алкоголь — по сути похожи друг на дружку. Как минимум, изменениями в головном мозге.

- Наше исследование вынуждает усомниться в том, что смартфоны безвредны, - приводит Daily Mail слова ученых, которых тревожит растущая популярность гаджетов - особенно среди детей, которые «сидят» в них всё дольше и дольше. И как теперь выяснилось тупеют, физически лишаясь части мозга — пусть даже не очень большой.

Что именно способствует уменьшению объема серого вещества, пока неизвестно. Может быть, его «выжигает» излучение смартфонов, мощность которого нарастает и будет нарастать дальше с развитием сетей следующих поколений — вроде 5G. А может быть, дело в постоянном психологическом давлении, спровоцированным нескончаемым «угаром» виртуального общения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще один медицинский факт: владельцы гаджетов испытывают ломки

Номофобия — так называют психологи то нервное и тревожное состояние, которое сопровождает людей, испытывающих «smartphone addiction» (SPA) — то самое, от которого уменьшается мозг. Термин, происходящий от английского «no mobile-phone phobia», появился примерно 15 лет назад, когда медики впервые заговорили о том, что компьютерная зависимость, да и телефонная — как ее разновидность, сродни наркотической. Грозит «ломками» и психическими расстройствами. Ведь и в те времена хватало владельцев мобильных телефонов, которые не представляли себе жизнь без них. Из рук не выпускали. А сейчас не выпускают смартфоны — более совершенные устройств, считая их неотъемлемой частью самих себя — эдаким цифровым продолжением. Бояться лишиться этого продолжения хотя бы на короткое время. Могут запаниковать и даже впасть в истерику, если по какой-то причине происходит нечто подобное.

Как следствие технического прогресса номофобия стала более массовой и зловредной. Это подтвердили исследования, которые в свое время провели ученые из Гонг-Конга (City University of Hong Kong) и Южной Кореи (Department of Interaction Science, Sungkyunkwan University, Seoul, Republic of Korea) под руководством доктора Ким Ки Джуна (Dr Kim Ki Joon).

Как уверял Ки Джун, источником современной номофобии становятся не сами гаджеты, а болезненная привязанность к той информации, которая в них аккумулирована.

- Людей, лишенных смартфонов, почти не волнует то, что они не смогут позвонить близким или вызвать экстренные службы, - говорит ученый, - номофобы в первую страшатся того, что потеряют доступ к личным и справочным данным.

Из 300 добровольцев-студентов, принявших участие в корейских исследовании, номофобами оказались примерно треть. В схожих экспериментах, которые до этого проводили британские коллеги, доля номофобов не превышала четверти.

По данным венгерских ученых (Hungarian Academy of Sciences and Eotvos Lorand University in Budapest), которые тоже изучили сотни номофобов в возрасте от 18 до 26 лет, разлука со смартфоном вызывает даже физическую боль в суставах и усиленное сердцебиение характерное для синдрома посттравматического нервного расстройства. Три четверти номофобов при этом ерзают и почесываются.

Зависимость от гаджетов бывает удручающей.

Зависимость от гаджетов бывает удручающей.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Здравствуйте, я номофоб!

Номофобы никогда не выключают смартфоны — не могут физически. При любой возможности заряжают их до 100 процентов, постоянно проверяют, берут с собой даже в ванную или в туалет.

Номофобы легко откладывают работу или учебу ради общения со смартфоном. А некоторые вообще не отвлекаются от смартфонов ради работы или учебы.

Недуг прогрессирует поскольку общение со смартфонами уходит во все более привлекательную для людей сферу - интимную и персонализированную, а сами при этом становятся функциональнее.

Бывает однако, что несчастные, страдающие номофобией, понимают: надо как-то освобождаться от столь пагубной зависимости, которая заметно снижает качество жизни, отвлекая от реального мира и насущных дел. Психологи рекомендуют им больше бывать на воздухе и делать нечто такое, что занимает две руки сразу, Например, рубить дрова. Предлагают, пользуясь остатками силы воли, выключать на время смартфоны, увеличивая день ото дня периоды разлуки с ними. Могут помочь сеансами внушения и гипноза. Словом, лечение мало чем отличается от терапии, разработанной для наркоманов.

Лекарств от номофобии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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