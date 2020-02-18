2020-02-19T00:51:46+03:00
Политика

Как говорил Сурков: «Я слишком одиозен для прекрасного нового мира»

Отправленный в отставку политик запомнился своими крылатыми фразами, ставшими идеологическими мемами
Иван ГРАЧЕВ
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КП» собрала самые яркие высказывания СурковаКП» собрала самые яркие высказывания СурковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Один из самых неординарных чиновников, которого в свое время даже называли «серым кардиналом» российской политики, Владислав Сурков 18 февраля уволен указом Владимира Путина с должности помощника президента. «КП» собрала самые яркие высказывания Суркова в разные годы, которых оказалось немало. Некоторые из них вошли в политический обиход и стали крылатыми.

«Суверенная демократия»

"Допустимо определить суверенную демократию как образ политической жизни общества, при котором власти формируются и направляются исключительно российской нацией ради достижения благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами." (2006 год)

"Суверенную демократию нужно понимать современно, а не как изоляцию. Именно на это была направлена работа с этим термином. Внедряя его в России, мы пытались доказать, что можно оставаться суверенной страной, будучи при этом открытой." (2013 год)

«Власть, как и любовь, нельзя купить»

"Она из глубины, из непроглядного выходит, из того, что не просматривается до конца. Власть, как и любовь, нельзя купить. И нельзя удержать, она всегда уходит в конечном итоге. Как и любовь. Природа власти, ее происхождение темно. Власть является инстинктом, по большому счету." (2010 год).

«Я слишком одиозен»

"Я слишком одиозен для прекрасного нового мира". (2011 год, уходя из Кремля на работу в правительство после Болотных протестов)

«Инструкции — как Родину любить»

"В наше время многие, конечно, Россию любят. Не то, что в 80-х или 90-х, тогда стеснялись многие. Теперь другое дело. Инструкции появились, как любить и за что. Модно стало. И то сказать - рублевки, березки... И под каждой березкой - нефтяная скважина. Как не любить!" (2013 год)

«Санкции — это политический «Оскар»

"Санкции меня вообще не беспокоят. Наоборот, я этим горжусь. Я считаю, что это своего рода такой политический "Оскар" от Америки в номинации "За лучшую мужскую роль второго плана". (2014 год)

"Геополитическое одиночество"

"14-й год нашего века памятен очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Событие это - завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов. С 2014 года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит 100 (200? 300?) лет геополитического одиночества." (2018 год)

«Путин послан России Господом»

"Я считаю Путина человеком, который был послан России судьбой и Господом в трудный для нее час." (2011 год).

"Через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля, Турция по-прежнему опирается на идеологию Ататюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образам полулегендарных "отцов-основателей". Необходимо осознание, осмысление и описание путинской системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма как идеологии будущего." (2019 год).

«Глубинный народ»

«Глубинного государства в России нет, оно все на виду, зато есть глубинный народ.

На глянцевой поверхности блистает элита, век за веком активно (надо отдать ей должное) вовлекающая народ в партcобрания, войны, выборы, экономические эксперименты. Народ участвует, но несколько отстраненно, живя в собственной глубине совсем другой жизнью.

Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для соцопросов, агитации, угроз. Понимание, кто он, что думает и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать.» (2019 год)

ИСТОЧНИК KP.RU

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