2020-02-18T19:52:26+03:00
Политика

Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента

Слухи о его отставке ходили уже больше месяца
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владислав СурковВладислав СурковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент подписал указ о снятии с должности помощника президента Владислава Суркова. Ранее об том, что Сурков может уйти с этого поста писали со ссылкой на источники из Кремля ряд СМИ. но пресс-секретарь главы государства сообщал, что соответствующего документа подписано не было.

Сурков являлся помощником президента с 2013 года. Сферой его деятельности был украинский вопрос, сотрудничество по урегулированию конфликта в Донбассе. Политологи делают прогнозы, как может измениться курс России в отношении Украины с отставкой Суркова.

- Указ об освобождении от должности вступает в силу в день его подписания,- сказано на сайте Кремля.

Суркова называли "главным идеологом Кремля" и даже "серым кардиналом российско политики". Чем займется после отставки бывший помощник президента, пока не ясно, комментариев от не давал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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