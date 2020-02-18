Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента
Президент подписал указ о снятии с должности помощника президента Владислава Суркова. Ранее об том, что Сурков может уйти с этого поста писали со ссылкой на источники из Кремля ряд СМИ. но пресс-секретарь главы государства сообщал, что соответствующего документа подписано не было.
Сурков являлся помощником президента с 2013 года. Сферой его деятельности был украинский вопрос, сотрудничество по урегулированию конфликта в Донбассе. Политологи делают прогнозы, как может измениться курс России в отношении Украины с отставкой Суркова.
- Указ об освобождении от должности вступает в силу в день его подписания,- сказано на сайте Кремля.
Суркова называли "главным идеологом Кремля" и даже "серым кардиналом российско политики". Чем займется после отставки бывший помощник президента, пока не ясно, комментариев от не давал.
ИСТОЧНИК KP.RU