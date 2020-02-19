2020-02-19T10:41:12+03:00
Политика

CК России: Киев нанес артиллерийский удар по поселку Голубовское

В результате обстрелов на Донбассе повреждены 13 домов и домовладений, ранены двое местных жителей [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фото: Валентин Спринчак/ТАССФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Изменить размер текста:

Пришли свежие криминальные сводки с Украины. По сообщению Следственного комитета России 18 февраля 2020 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований нанесли артиллерийский удар по поселку Голубовское Луганской народной республики. В результате были повреждены 13 жилых домов и домовладений.

А 15 февраля 2020 года украинские военнослужащие произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями по улице Красная Звезда в поселке шахты Трудовской города Донецка. В результате обстрелов получили ранения двое гражданских лиц.

- Выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, военнослужащие произвели массированный артиллерийский обстрел из крупнокалиберных орудий по объектам гражданской инфраструктуры. Совершая преступления, украинские военнослужащие действовали умышленно, группой лиц, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

- Украинские силовики продолжают совершать преступные действия против гражданского населения в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера на Донбассе. Они систематически нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней. А Следственный комитет продолжает устанавливать все обстоятельства указанных преступлений, иные факты преступной деятельности украинских военнослужащих в отношении гражданского населения Донбасса, а также конкретных лиц, причастных к их совершению, - подчеркнула Петренко.

Киев нанес артиллерийский удар по поселку Голубовское.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россия поставит в Сербию первый из шести комплексов «Панцирь-С1» на этой неделе
Ветераны ВОВ получат пожизненное право на бесплатный проезд в поездах
Мужчины чаще оказываются безработными, нежели женщины
В Самарской области ФСБ задержала "Тойоту" начиненную героином
"Я не собираюсь тебя уродовать": Врачи отказали девушке в удалении имплантов
В России более 14,7 тыс. человек остаются под наблюдением врачей из-за ситуации с коронавирусом
Небензя рассказал о «волне саботажа» Минских соглашений
Украина отправила в Ухань самолёт для эвакуации своих граждан
Экс-премьер Австралии: самоубийство пилота стало причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году
Главного конструктора Ту-154 обокрали на 7 миллионов рублей
Минстрой предлагает вернуть типовые застройки
Медсестра забила насмерть пенсионерку
Галстуки, шоколад и секс-игрушки: стало известно, что дарят мужчинам на 23 февраля
Главный нарколог Минздрава рассказал, что считает причиной роста наркомании
Температура в Москве побила новый рекорд
Двое россиян покинули "коронавирусный" лайнер Diamond Princess
Подозреваемый в уничтожении детдома в Ейске просит не депортировать его из Канады в Россию
Россия резко сократила вложения в ценные бумаги США
Россия временно закрыла въезд для граждан Китая
Россия запросила провести срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
В Японии с охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
В мире началось скрытое повышение цен на смартфоны из Китая из-за коронавируса
"Это разрушало мою жизнь": Билли Айлиш рассказала, почему она перестала читать комментарии в Сети
Минобороны РФ обвинило США в использовании оружия против мирных граждан в Сирии
"Атлантика дирижирует погодой": Вильфанд объяснил причины аномально теплой зимы
Комиссия ООН отложила экстренное заседание из-за невыдачи визы США российскому делегату
"Нет никаких сомнений": Отец Ассанжа предрек ему смерть в тюрьме в случае экстрадиции в Штаты
Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 1921 человека
Российские мужчины потеснили ирландцев и поляков в топ самых некрасивых