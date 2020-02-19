2020-02-19T15:38:17+03:00
Общество

Тимати в "Девчатах" и Мила Йовович в картине "Любовь и голуби": казанский художник объединяет знаменитостей и сцены из советского кино

Автор делает коллажи для 20 тысяч подписчиков
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Тимати, поедающий бургер за одним столом с героиней фильма "Девчата" Тосей Кислициной. Фото: instagram.com/klodmandeТимати, поедающий бургер за одним столом с героиней фильма "Девчата" Тосей Кислициной. Фото: instagram.com/klodmande

Художник из Казани публикует в своём Instagram под псевдонимом Klod_Mande коллажи, на которых он объединяет современных знаменитостей и героев голливудских фильмов с кадрами из советских картин. На Instagram художника подписаны уже 20 тысяч человек.

Герои "Стариков-разбойников", стоящие рядом с героями другой картины об афере - друзьями Оушена. Фото: instagram.com/klodmande

Герои "Стариков-разбойников", стоящие рядом с героями другой картины об афере - друзьями Оушена. Фото: instagram.com/klodmande

В своей социальной сети иллюстратор выкладывает коллажи с героями "Стариков-разбойников", стоящих рядом с героями другой картины об афере - друзьями Оушена;

Тимати в образе Яшки Цыгана из фильма "Неуловимые мстители". Фото: instagram.com/klodmande

Тимати в образе Яшки Цыгана из фильма "Неуловимые мстители". Фото: instagram.com/klodmande

Тимати в образе Яшки Цыгана из фильма "Неуловимые мстители" или его же, поедающего бургер за одним столом с героиней фильма "Девчата" Тосей Кислициной.

Марфуша из Морозко в гриме Пеннивайза. Фото: instagram.com/klodmande

Марфуша из Морозко в гриме Пеннивайза. Фото: instagram.com/klodmande

Также среди коллажей можно найти Марфушу из Морозко (злая сестра Насти в исполнении Инны Чуриковой) в гриме Пеннивайза или Геннадия Козодоева, беседующего на палубе Титаника с Роуз.

Геннадий Козодоев, беседующий на палубе Титаника с Роуз. Фото: instagram.com/klodmande

Геннадий Козодоев, беседующий на палубе Титаника с Роуз. Фото: instagram.com/klodmande

Последней публикацией художника стал коллаж с Милой Йовович из "Обителя зла" и Василия Кузякина из "Любовь и голуби".

Мила Йовович в картине "Любовь и голуби". Фото: instagram.com/klodmande

Мила Йовович в картине "Любовь и голуби". Фото: instagram.com/klodmande

В 2019 году Klod_Mande публиковал фото с подписью "Рыжий элемент", на нём Брюс Уиллис стоит рядом с Андреем Григорьевым-Апполоновым - "рыжим из Иванушек" вместо главной героини "Пятого элемента".

Брюс Уиллис стоит рядом с Андреем Григорьевым-Апполоновым - "рыжим из Иванушек" вместо главной героини "Пятого элемента". Фото: instagram.com/klodmande

Брюс Уиллис стоит рядом с Андреем Григорьевым-Апполоновым - "рыжим из Иванушек" вместо главной героини "Пятого элемента". Фото: instagram.com/klodmande

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Круглые щеки и лишние кило на талии»: эвакуированную из Ухани в Тюмень сибирячку отпустили домой
Двухнедельный карантин в санатории «Градостроитель» закончился 19 февраля, коронавирус никто не подхватил. Домой россияне возвращаются с пакетами гостинцев – орехами и маринованными огурцами [фото, видео]
Губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Будет бизнес, будет и социалка. А условия для этого у нас есть»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил почему в регионах не будут такие же зарплаты, как в Москве, какие льготы регион предлагает предпринимателям и почему ради инвесторов пришлось ужать социалку
Сбежавшая из православного гарема Юлия Дубилина: Мне пришлось украсть собственных детей
Житель Владимира в ипотечной четырехкомнатной квартире живет с тремя "женами", еще две - сбежали. Вот история одной из них: после побега женщина осталась и без нормального жилья, и без материнского капитала
Новости 24
Парламент Эстонии обвинил Россию в «переписывании истории» Второй мировой войны
Так и жили – спали вместе и служили: В финской армии проводят эксперимент по совместному проживанию в казармах
В приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплачивать детские кружки
Украинцам стали отправлять смс с призывами к протесту против эвакуации граждан из Китая
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В Самаре обсудили закон, который сделает телемедицину ближе к пациентам
Голикова объяснила решение о запрете на въезд в Россию для граждан КНР
Китайские ученые: короавирус может передаваться через аэрозоль
Появилось видео задержания исламистов в Москве
В Москве задержали семь исламистов террористической организации
«Черные ящики» сбитого под Тегераном Boeing 737 серьезно повреждены
Исследование показало, в каком месяце рождаются самые успешные люди
В Швеции подводят итоги десятилетней работы по повышению безопасности на дорогах во всем мире
Рубль ослаб по отношению к евро и доллару
Хакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублей
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Бывший замгенсека ООН призвал перенести штаб-квартиру из США
В Раде предложили официально признать события на Майдане «революцией достоинства»