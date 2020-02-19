Тимати в "Девчатах" и Мила Йовович в картине "Любовь и голуби": казанский художник объединяет знаменитостей и сцены из советского кино

Художник из Казани публикует в своём Instagram под псевдонимом Klod_Mande коллажи, на которых он объединяет современных знаменитостей и героев голливудских фильмов с кадрами из советских картин. На Instagram художника подписаны уже 20 тысяч человек.

Герои "Стариков-разбойников", стоящие рядом с героями другой картины об афере - друзьями Оушена. Фото: instagram.com/klodmande

В своей социальной сети иллюстратор выкладывает коллажи с героями "Стариков-разбойников", стоящих рядом с героями другой картины об афере - друзьями Оушена;

Тимати в образе Яшки Цыгана из фильма "Неуловимые мстители". Фото: instagram.com/klodmande

Тимати в образе Яшки Цыгана из фильма "Неуловимые мстители" или его же, поедающего бургер за одним столом с героиней фильма "Девчата" Тосей Кислициной.

Марфуша из Морозко в гриме Пеннивайза. Фото: instagram.com/klodmande

Также среди коллажей можно найти Марфушу из Морозко (злая сестра Насти в исполнении Инны Чуриковой) в гриме Пеннивайза или Геннадия Козодоева, беседующего на палубе Титаника с Роуз.

Геннадий Козодоев, беседующий на палубе Титаника с Роуз. Фото: instagram.com/klodmande

Последней публикацией художника стал коллаж с Милой Йовович из "Обителя зла" и Василия Кузякина из "Любовь и голуби".

Мила Йовович в картине "Любовь и голуби". Фото: instagram.com/klodmande

В 2019 году Klod_Mande публиковал фото с подписью "Рыжий элемент", на нём Брюс Уиллис стоит рядом с Андреем Григорьевым-Апполоновым - "рыжим из Иванушек" вместо главной героини "Пятого элемента".