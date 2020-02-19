Тимати в "Девчатах" и Мила Йовович в картине "Любовь и голуби": казанский художник объединяет знаменитостей и сцены из советского кино
Художник из Казани публикует в своём Instagram под псевдонимом Klod_Mande коллажи, на которых он объединяет современных знаменитостей и героев голливудских фильмов с кадрами из советских картин. На Instagram художника подписаны уже 20 тысяч человек.
Герои "Стариков-разбойников", стоящие рядом с героями другой картины об афере - друзьями Оушена. Фото: instagram.com/klodmande
В своей социальной сети иллюстратор выкладывает коллажи с героями "Стариков-разбойников", стоящих рядом с героями другой картины об афере - друзьями Оушена;
Тимати в образе Яшки Цыгана из фильма "Неуловимые мстители". Фото: instagram.com/klodmande
Тимати в образе Яшки Цыгана из фильма "Неуловимые мстители" или его же, поедающего бургер за одним столом с героиней фильма "Девчата" Тосей Кислициной.
Марфуша из Морозко в гриме Пеннивайза. Фото: instagram.com/klodmande
Также среди коллажей можно найти Марфушу из Морозко (злая сестра Насти в исполнении Инны Чуриковой) в гриме Пеннивайза или Геннадия Козодоева, беседующего на палубе Титаника с Роуз.
Геннадий Козодоев, беседующий на палубе Титаника с Роуз. Фото: instagram.com/klodmande
Последней публикацией художника стал коллаж с Милой Йовович из "Обителя зла" и Василия Кузякина из "Любовь и голуби".
Мила Йовович в картине "Любовь и голуби". Фото: instagram.com/klodmande
В 2019 году Klod_Mande публиковал фото с подписью "Рыжий элемент", на нём Брюс Уиллис стоит рядом с Андреем Григорьевым-Апполоновым - "рыжим из Иванушек" вместо главной героини "Пятого элемента".
Брюс Уиллис стоит рядом с Андреем Григорьевым-Апполоновым - "рыжим из Иванушек" вместо главной героини "Пятого элемента". Фото: instagram.com/klodmande
ИСТОЧНИК KP.RU