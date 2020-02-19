Алсу расплакалась, но не признала, что ее дочь победила в шоу «Голос.Дети» нечестно

Ксения Собчак уговорила певицу на откровенное интервью для своего youtube-канала, почти полностью посвященное прошлогоднему скандалу в шоу «Голос. Дети». Алсу пригласила телеведущую в свою родовую деревню Уяндык в Илишевском районе Башкортостана. Там Собчак приняли по высшему разряду: на подъезде к деревне ее встретили башкирские красавицы в национальных нарядах, исполнившие зажигательный танец и вручившие каравай и сладкий чак-чак.

Напомним, в прошлом году в проекте «Голос. Дети» победила дочь Алсу Микелла Абрамова. После финала разразился скандал: зрители обвинили семью певицы в подкупе Первого канала, из-за чего Микелла и получила так много голосов. Канал был вынужден объявить о проверке голосования. Расследование, к которому привлекли специалистов в сфере киберпреступлений, показала, что за Микеллу совершали звонки и отправляли SMS не только люди, а программно-аппаратный комплекс. Проще говоря, железка с сим-картами, которая автоматически голосовала за Микеллу. Первый канал аннулировал результаты шоу и признал победителями всех финалистов. Система зрительского голосования была изменена. Но очевидные для всех имена людей, которые заказали фальсификацию голосования, так и не были названы вслух.

Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети". Фото: Максим Ли/Первый канал

Однако публичного покаяния не произошло. Алсу жалеет о случившемся, признает, что активно агитировала голосовать за дочь, но настаивает, что за каждым голосом стоит живой человек. Когда Собчак напомнила о результатах расследования, где фигурировали автоматические звонки с почти одинаковых номеров, Алсу ответила «Я ничего об этом не знаю, даже не знаю, как это работает». А фразу «Да, я покупала голоса» певица произнесла ровно в противоположном смысле. "КП" публикует избранные фрагменты интервью.

ДОСЛОВНО

«Система голосования была несовершенна»

«Произошло то, к чему никто не был готов. Сама система голосования, как об это заявил и Первый канал, была несовершенна. Получается, что все мы стали заложниками этой ситуации. По правилам шоу каждый человек может проголосовать до 20 раз. Изначально человек голосует по мере своих возможностей, уже несправедливо. Наверное, хорошо, что этот метод признали неэтичным и организаторы изменили правила».

Я не поленилась поднять статистику прошлых сезонов: 28,5 процентов, которые разделяли Микеллу и следующего конкурсанта, это далеко не самый большой разрыв. Но почему-то только победа дочери Алсу вызвала подозрения. В третьем сезоне был разрыв значительно больше, когда выступал Данил Плужников. Тоже был скандал, говорили, что это несправедливо, что за него проголосовали только потому, что он инвалид. Вообще в конкурсах никогда не бывает единогласного решения. Никогда не бывает, что все счастливы и довольны».

«У нас была мысль не афишировать, что это моя дочь»

«Микелла всегда смотрела этот проект, мечтала туда попасть. И мы гипотетически рассуждали: как было бы здорово, если бы она пошла в «Голос». Просто поучаствовать. Это ее мечта, ребенок с двух лет занимается музыкой. За несколько дней до того, как начался новый сезон, я выложила видео у себя в инстаграме, где Микелла исполняет свою авторскую песню, которую сочинила сама. И люди впервые узнали, что у меня поющий ребенок. Этот пост набрал рекордное количество лайков, положительных комментариев. И через несколько дней мой директор получил звонок от сотрудников Первого канала — Микеллу пригласили участвовать в кастинге. И вопрос, стоит ли рассекречивать имя… На кастинг я не пошла, чтобы ни у кого не возникали лишние разговоры, вопросы, взгляды. Отправила ее с нянечкой. Она прошла кастинг, нам пришлось принять предложение продюсеров, чтобы я тоже фигурировала на проекте. И мы согласились. Я сегодня об этом очень сильно сожалею. У нас была мысль не афишировать, что это моя дочь».

«Никто не запрещал агитировать»

«Даже если вычесть 38 тысяч сомнительных голосов, то каким образом это влияет на победу? За Микеллу проголосовало 145-146 тысяч голосов. Всего голосов около было больше двухсот тысяч. Следующий участник получил 65 тысяч. У меня 2 млн подписчиков в инстаграме.Да, я агитировала за Микеллу в своих соцсетях. Большую поддержку оказала я. Это правда. Я об этом сожалею. Не было никаких правил, никто не запрещал агитировать. Обо мне тоже было много разговоров, что отец помог. До сих пор не отмылась от этих разговоров. И после «Евровидения» было, что папа мне его купил. Но тогда у почему второе место, почему он не купил мне первое?!»

«Да, я покупала голоса»

«Я признаюсь, что да - я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. В рамках этого так называемого голосования, которое на самом деле было аукционом. Все участники всех сезонов покупали голоса! Потому что невозможно было отдать свой голос, не заплатив. Каждое SMS стоило денег. Об этом постоянно говорил Нагиев: покупайте, покупайте, это в помощь детям… Я лично купила 40 SMS, у меня два телефона. « чувствую уровень своей отвественности. Мне сложно с этим поспорить, я действительно жалею о многих вещах. Но нее собираюсь ничего доказывать никому. Это уже в прошлом».

Алсу: "Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала".Фото: Youtube

«Этого не должно было произойти»

«В какой-то степени я с пониманием отношусь к точке зрения людей. Я благодарна каналу за то, как это завершилось в итоге. Разделить первое место на всех девять финалистов это было лучшим решением. Самая большая боль в этой ситуации - эта та боль, которую я причинила своему ребенку (в этот момент Алсу расплакалась. - Авт.). Она этого не заслужила. Я очень об этом сожалею. Видит бог, этого не должно было произойти. Сегодня я бы не послала ее на «Голос». Очень надеюсь, что моего ребенка ждет большое будущее».