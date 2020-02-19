2020-02-19T15:38:43+03:00
Экономика

“Важен вклад каждого”: Как Металлоинвест поднимает доход своих сотрудников

Компания объявила об очередном повышении зарплат и премий
Ольга БОРСКАЯ
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В компании уверены: верно выстроенная система мотивации работников - один из залогов успеха Фото: предоставленно МеталооинвестВ компании уверены: верно выстроенная система мотивации работников - один из залогов успеха Фото: предоставленно Металооинвест
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Горно-металлургическая компания Металлоинвест объявила о том, что с 1 марта 2020 в очередной раз повышает доходы работников своих производственных площадок – Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов, Оскольского электрометаллургического комбината и Уральской Стали.

Всего фонд оплаты труда увеличится на 5% - это 1,7 миллиарда рублей с учетом отчислений на соцстрахование.

Благодаря такому шагу зарплаты сотрудников вырастут на 4%. Отметим, что это выше уровня инфляции в 2019 году: по данным Росстата в целом по стране за год она составила 3%. Опережает рост зарплат и темпы инфляции в регионах, где непосредственно расположены предприятия Металлоинвеста - Белгородской, Курской и Оренбургской областях.

Оставшийся 1% увеличения ФОТ будет распределен для повышения оплаты труда по отдельным видам выплат, категориям персонала и профессиям. В частности, планируется увеличить целый ряд существующих премий и надбавок.

Эти решения приняты на Социальном совете Металлоинвеста: в него входят руководители Управляющей компании и предприятий, а также представители профсоюзов.

Возможность увеличить доходы сотрудников нашли даже в сложной ситуации падения мировых цен на железорудное сырье и стальную продукцию.

В компании уверены: верно выстроенная система мотивации работников - один из залогов успеха. Работникам выплачиваются премии по итогам работы за год, за производственные результаты, а также за рационализаторства, предложенные улучшения, соблюдение правил охраны труда. В итоге - размер вознаграждения каждого сотрудника зависит от него самого и качества его работы.

- Это повышение должно стать стимулом роста производительности труда и повышения мотивации сотрудников Компании. Важен вклад каждого в общее дело. По итогам работы предприятий группы в первом полугодии будет рассмотрен вопрос о возможности дополнительного увеличении ФОТ в текущем году, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

Кстати, это далеко не первый подобный шаг. Только в 2019 году дважды были проиндексированы выплаты на предприятиях. Так, в январе были увеличены зарплаты на 5%, а в июле - введены премии за соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности. Всего же с 2014 по 2010 год среднемесячные доходы сотрудников выросли в полтора раза: на 43-51%, в зависимости от предприятия.

К зарплатам добавляется один из лучших социальных пакетов в горно-металлургической отрасли. Компания обладает сильной медицинской базой, сотрудники и их дети регулярно получают путевки на оздоровление и отдых, вышедшие на пенсию работники - ежемесячные пособия, а в сложных жизненных ситуациях выплачивается матпомощь.

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