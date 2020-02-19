Чистая прибыль Роснефти стала рекордной за всю историю

Прошлый год был позитивным для крупнейшей российской нефтяной компании. «Роснефть» получила рекордную выручку и чистую прибыль, снизила долговую нагрузку. Большинство аналитиков высоко оценивают инвестиционную привлекательность компании.

РОСТ ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

По итогам 2019 года выручка выросла на 5,3%. Показатель составил рекордные для компании 8,7 трлн рублей. Это связано с ростом объемов реализации нефти на 20,1% при снижении мировых цен на нее на 6,2%. Примечательно, что итоговый результат на 2% превысил консенсус-прогноз аналитиков ведущих инвестиционных банков.

Чистая прибыль увеличилась еще сильнее - на 29% по сравнению с 2018 годом. В абсолютных цифрах это 708 млрд рублей. Рекордный показатель за всю историю «Роснефти».

При этом компания продолжает оставаться крупнейшим налогоплательщиком страны. По итогам года величина налоговых отчислений составила 3,6 трлн рублей. Это одна пятая доходов федерального бюджета.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

«Роснефть» последовательно работает и над уменьшением издержек. Капитальные затраты в 2019 году составили 854 млрд рублей, снизившись на 8,8%. Это связано с оптимизацией программы эксплуатационного бурения. Компания реализует стратегическую инициативу по увеличению доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях компании. Кроме того, наложили свой отпечаток ограничения на запуск новых проектов с учетом продления квот на установление уровня добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

При этом «Роснефть» сохраняет цель по снижению долговой нагрузки. За 2019 год компания сократила общую сумму финансового долга и обязательств по торговым предоплатам на 15,6%, или почти на 907 млрд рублей.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

По итогам прошлого года «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу. Показатель отечественной компании составил 3,1 доллара на баррель нефтяного эквивалента (б.н.э.). Для сравнения аналогичный показатель у британской BP - вдвое выше. В прошлом году он составил 6,84 доллара на б.н.э.

Как заявляют в компании, для повышения доходности своих акционеров «Роснефть» продолжит инвестировать в реализацию потенциала своей ресурсной базы и запуск новых проектов добычи нефти и газа. Кроме того, компания продолжает вести активный диалог с государством по созданию комплекса фискальных стимулов, необходимых для обеспечения инвестиционной активности и роста экономики.

- По мере выполнения Стратегии «Роснефть-2022» менеджмент продолжит работу по повышению эффективности финансовой и операционной деятельности «Роснефти», имея конечной целью повышение отдачи от существующих активов на благо акционеров и обеспечение лидирующих позиций компании в долгосрочной перспективе», - заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Большинство крупнейших инвестиционных банков недавно пересмотрели свои прогнозы и считают, что ценные бумаги «Роснефти» недооценены. Это связано не только с хорошей финансовой отчетностью компании и производственными показателями компании. Во многом инвестиционная привлекательность растет за счет высоких дивидендов. Как заявляют в компании, «Роснефть» продолжает последовательную реализацию стратегии по повышению доходов акционеров – это является несомненным приоритетом ее деятельности.

Коэффициент выплаты дивидендов составляет 50%. За 2018 год акционеры получили доход в 25,91 рубля за акцию. Общие выплаты - 275 млрд рублей. Это был рекордный результат за всю историю нефтяной компании. Он почти в 2,5 раза превысил показатель за 2017 год (111 млрд рублей, или 10,48 рублей на акцию).

При этом за прошлый год выплаты должны показать очередной рекорд. В ноябре «Роснефть» завершила выплату промежуточных дивидендов за I полугодие 2019 года. Общая сумма составила 162,6 млрд рублей. А каждый акционер получил прибыль в размере 15,34 рубля на одну акцию (это на 5% больше, чем годом ранее). При этом государство (через АО «Роснефтегаз») получило 81,3 млрд рублей от общей суммы промежуточных дивидендов.

- Сильные результаты за второе полугодие 2019 года позволят нам увеличить финальный дивиденд намного более быстрыми темпами, поскольку чистая прибыль за период выросла более чем в полтора раза. При условии соответствующего решения годового общего собрания акционеров дивидендная доходность, рассчитанная к средней цене акции за 2019-й год, составит около 8%, - сообщил Игорь Сечин.

Котировки ценных бумаг компании за прошлый год выросли на 17%. На Мосбирже одна акция «Роснефти» сейчас стоит 460 рублей.

РОСТ ДИВИДЕНДОВ В БУДУЩЕМ

При этом показатель дивидендной доходности Компании будет расти в и последующие годы, считает большинство экспертов рынка. По мнению аналитиков банка Credit Suisse, позитивными факторами для котировок «Роснефти» являются снижение долговой нагрузки компании и возможные налоговые льготы. По их данным, дивидендная доходность акций компании в 2020 году ожидается на уровне - 9,5%, 2021 году - 11,2%.

- В 2020 году дивиденды могут увеличиться до 42,9 рубля на акцию, дивидендная доходность в таком случае составит 9,9%, - говорится в материалах Sova Capital.

Высокие ожидания от дивидендной доходности по акциям «Роснефти» есть и у аналитиков J.P. Morgan. По их расчетам, в 2020 году показатель может оказаться на уровне 8,2%, в 2021 - на уровне в 10,6%.

- Рост дивидендов, который мы ожидаем увидеть в ближайшие несколько лет, обусловлен не изменением дивидендной политики, а резким ростом прогнозируемой прибыли. Мы ожидаем, что чистая прибыль в 2020 году будет почти на 60% выше, чем в 2018 году. Это приведет к значительному увеличению доходности по текущей цене акций до 10%, - говорится в обзоре Citi.

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

В 2019 году добыча углеводородов составила 5,79 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки. Общий объем составил 285,3 млн тонн за год. Из них жидкие углеводороды – 4,67 млн баррелей (или 230,2 млн тонн за год). Показатели сохранились на уровне предыдущего года. И это несмотря на действие внешних ограничений, таких как продление соглашения ОПЕК+ и временного ограничения «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных трубопроводов.

При этом уже в четвертом квартале среднесуточная добыча углеводородов «Роснефти» выросла на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Это связано с наращиванием производства на крупнейшем активе компании – РН-Юганскнефтегаз. Там внедрили передовые технологии для вовлечения в активную разработку запасов углеводородов из низкопроницаемых коллекторов, а также увеличили коэффициент извлечения нефти. Кроме того, выросла добыча на новых крупных проектах – Среднеботуобинском, Восточно-Мессояхском и Куюмбинском месторождениях.

Как отмечают в пресс-службе «Роснефти», благодаря достижению запланированных объемов производства в 2019 году, компании удалось внести весомый вклад в установление нового постсоветского рекорда России по объемам добычи нефти (560,3 млн тонн).

Добыча газа в 2019 году составила 66,95 млрд кубометров, в том числе 17,22 млрд кубометров в октябре-декабре, увеличившись на 5,6% квартал к кварталу.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Возобновление ресурсов компании проходит опережающими темпами. В результате геологоразведочных работ в 2019 году «Роснефть» открыла 258 новых залежей и 23 новых месторождения с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме 352 млн т.н.э.

По результатам аудита запасов углеводородов, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton, доказанные запасы углеводородов «Роснефти» на конец 2019 года по классификации SEC увеличились на 1% - до 42 млрд б.н.э. Коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов составил 129%.

По классификации PRMS запасы углеводородов по категории 1Р составили 47 млрд б.н.э., 2Р – 85 млрд б.н.э., 3Р – 125 млрд б.н.э.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ

В последние годы «Роснефть» фокусируется на строительстве высокотехнологичных скважин. Они обеспечивают более эффективную разработку залежей и повышение нефтеотдачи пласта по сравнению с бурением наклонно-направленных скважин.

К примеру, в 2019 году количество вновь введенных в эксплуатацию скважин превысило 2,9 тыс. единиц. Количество новых горизонтальных скважин увеличилось на 1% по сравнению с уровнем 2018 года, а их доля в общем числе выросла на 9 п.п. до 57% от общего количества новых введенных скважин.

Удельная добыча на горизонтальную скважину возросла на 11% по сравнению с уровнем 2018 года и составила около 9 тыс. тонн, что в 2,4 раза выше показателя для наклонно-направленных скважин.

В 2019 году количество новых введенных в эксплуатацию горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта составило 986 единиц с ростом их доли до 34% от общего числа введенных за период скважин.

ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Роснефть» является лидером российской нефтяной отрасли по запуску новых высокомаржинальных проектов. С 2016 года были запущены такие крупные проекты как Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, Русское, Куюмбинское месторождения, 2-я очередь Среднеботуобинского месторождения, Западно-Эргинское месторождение. Суммарная добыча жидких углеводородов указанных активов в доле компании за 2019 год составила 18,9 млн тонн (384 тыс. баррелей в сутки). Это на 27% выше уровня 2018 года. Их доля в общей добыче жидких углеводородов за 2019 год составила 8%

Кроме того, во исполнение задачи Президента РФ по загрузке Северного морского пути компания продолжает работы по реализации масштабного проекта по добыче углеводородов. Он позволит воплотить в жизнь комплексную программу освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края (проект «Восток Ойл»). В октябре 2019 года была получена лицензия на право пользования Западно-Иркинским участком недр с запасами 3Р в объеме 277 млн т нефти и ресурсами 834 млн т.н.э., по данным отчета компании DeGolyer&MacNaughton.

В декабре 2019 года было получено право пользования недрами Мезенинского, Северо-Джангодского и Янгодского лицензионных участков. А в январе 2020 года правительством России одобрен проект федерального закона о введении налоговых стимулов для проектов разработки месторождений нефти и газа на отдельных территориях Арктической зоны РФ (в том числе для проекта «Восток Ойл»). В феврале 2020 года документ внесен в Госдуму.

ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА

В 2019 году объем переработки нефти на НПЗ компании составил 110,2 млн тонн. Из них 100,1 млн тонн - на НПЗ компании в России. Поставки моторных топлив на внутренний рынок составили 29,9 млн тонн, увеличившись на 6% относительно уровня 2018 года. Кроме того, компания перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже более чем в два раза.

Как говорится в отчете, «Роснефть» продолжает расширять ассортимент выпускаемых экологичных топлив. Начато производство бензина марки АИ-95-К5 «Евро-6» на Рязанской НПК в рамках обеспечения Московского региона топливом с улучшенными экологическими характеристиками. Комсомольский НПЗ и нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе начали выпуск малосернистого судового топлива RMLS, соответствующего введенным с начала 2020 года требованиям IMO. Бункеровка таким топливом способствует минимизации воздействия транспорта на окружающую среду. Также нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе начал промышленное производство высокооктанового бензина АИ-100 по собственной технологии.

В 2019 году «РН-Бункер», оператор бункеровочного бизнеса «Роснефти», начала заправку судов экологичным топливом ТМС вид А (топливо маловязкое судовое) производства Новокуйбышевского НПЗ. Содержание серы в топливе составляет до 0,1%, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов.

По итогам 2019 года объем реализации авиационного керосина составил 3,8 млн тонн, увеличившись на 7,2% по сравнению с уровнем 2018 года. Объем реализации авиационного керосина «в крыло» в адрес гражданской авиации составил 2,5 млн тонн, увеличившись на 12,4% по сравнению с уровнем 2018 года.

И наконец, расширяется география реализации бензина с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками марки «Евро 6», который вошел в число «100 лучших товаров России». На конец 2019 года число регионов России, в которых новое топливо поставляется на АЗС «Роснефти», возросло в три раза. Сейчас бензин «Евро 6» представлен в 9 регионах России, в том числе на АЗС Москвы и Московской области.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Роснефть» в 2019 году прочно заняла место одного из лидеров отрасли с низкими показателями удельных выбросов углекислого газа. Это свидетельствует об эффективности экологической политики компании.

- 2019 год стал по-настоящему трансформационным для компании в части экологической повестки. Мы усилили позицию как одного из лидеров отрасли с низкими показателями удельных выбросов углекислого газа. «Роснефть» продолжила реализацию стратегии в части приверженности целям ООН в области устойчивого развития, утвержденную Советом директоров», - рассказал Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - Достижению нашей стратегической цели – войти в первую четверть международных нефтегазовых компаний по основным показателям в области экологии, промышленной безопасности и охраны окружающей среды - будет способствовать совместная работа в рамках международных инициатив. В 2019 году «Роснефть» присоединилась к «Руководящим принципам по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа».

По словам глава «Роснефти», компания будем продолжать бороться за снижение антропогенного влияния на окружающую среду, это является ее ключевым приоритетом.