2020-02-19T18:14:38+03:00
Звезды

63-летняя звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова поразила внешним видом

Актриса впервые за долгое время появилась на публике
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елена Сафонова сейчас мало снимается и практически не появляется на светских мероприятиях. Фото ТАСС/ Михаил ФомичевЕлена Сафонова сейчас мало снимается и практически не появляется на светских мероприятиях. Фото ТАСС/ Михаил Фомичев
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Елена Сафонова полюбилась миллионам телезрителей после выхода на экраны культового фильма "Зимняя вишня" о судьбе матери-одиночки. Фильм был снят в далеком 1985 году. И по странному стечению обстоятельств актриса в реальной жизни во многом повторила судьбу своей экранной героини.

Елена Сафонова сейчас мало снимается и практически не появляется на светских мероприятиях. Вот почему новые фотографии звезды вызвали оживленную дискуссию в соцсетях. Многие были поражены изменениями во внешности любимой актрисы.

На снимках, которые стали достоянием общественности, звезда выглядит уставшей. 63-летняя артистка заметно постарела. Но она не прячет седину и морщинки.

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Елена Сафонова впервые за долгое время появилась на публике
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Судя по всему, Сафонова не из тех, кто фанатично пытается омолодиться и скрыть возрастные изменения. "Сегодня мне 63 года, я изменилась внешне, но внутренне я осталась той же гражданкой СССР", - подчеркивает знаменитость.

А ведь когда-то за ней ходили толпы поклонников. После ролей в фильмах "Зимняя вишня" "Женская собственность" ей буквально не давали ей прохода. За Еленой Всеволодовной закрепился статус звезды первой величины.

Но в личной жизни все было не так радужно. Она была замужем дважды. Во времена учебы во ВГИКе дочь известного актера Всеволода Сафонова вышла замуж за Виталия Юшкова. Как потом признавалась Елена, она не любила Виталия, но поняла это слишком поздно. Их брак просуществовал шесть лет.

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"Зимняя вишня"
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А потом у нее случились отношения с женатым мужчиной, которые Сафонова никогда не афишировала. Избранник через некоторое время решил все-таки не уходить из семьи. Елена же осталась с маленьким сыном Ваней.

Через некоторое время Сафонова, которая с детства знала французский, на съемках фильма "Аккомпаниаторша" познакомилась с актером Самуэлем Лабардом. Влюбленные поженились. Брак просуществовал около пяти лет, но в итог распался. Артистка признавалась, что избранник постоянно ревновал ее к успеху.

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Первая фотография - "Возвращение Баттерфляй". Вторая фотография - "Аккомпаниаторша". Третья фотография - "Виллисы". Четвертая фотография - "Дневник Доктора Зайцевой"
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После развода Сафонова хотела перевезти их общего с Самюэлем сына Александра в Москву, но не смогла этого сделать. Три года судов оказались бесполезными, мальчик остался во Франции, а актриса вернулась на родину. Ей даже одно время запрещали вообще видеться с наследником, мотивируя это тем, что она может дурно влиять на ребенка.

Теперь же сын вырос и стал актером. Сафонова часто бывает у него в гостях. В интервью она говорит, что главные мужчины в ее жизни - это ее мальчики Ваня и Саша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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