Евгений Дитрих о строительстве Восточного обвода: Работы выполняются качественно, без каких-либо нареканий

19 февраля 2020 года Тулу с рабочим визитом посетил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который побывал в парке «Патриот» и осмотрел ход строительства Восточного обвода. Экскурсию по ключевому для Тульской области проекту ему провел губернатор Алексей Дюмин.

Глава тульского региона рассказал высокому гостю, что Восточный обход соединяет два крупных округа — Пролетарский и Центральный. Строительство первой очереди завершилось ещё в 2006 году. Уже тогда в планах было начать возведение второй очереди. Необходимость в реализации этого проекта возросла с открытием Тульского Суворовского военного училища, парка «Патриот», ледового дворца и новых микрорайонов. Новые работы по возведению моста через реку Упу и путепровода через железную дорогу начались в 2019 году. Но за такой короткий срок многое уже удалось успеть.

На данный момент, по словам подрядчика, на подходах к мосту и путепроводу полностью закончены работы по устройству земляного полотна, ведутся работы по переустройству сетей водопровода, слоев основания и по устройству опор моста и путепровода через железную дорогу. Срок, заложенный на строительство второй очереди моста - 17 месяцев. В октябре 2020 года Восточной обвод должен быть открыт. Согласно проекту, у дороги будет две полосы движения, ширина проезжей части составит 9 метров, а протяженность — 1,9 км.

«Хотел поблагодарить вас, Алексей Геннадьевич, за реализацию этой программы. Сегодня проехали с коллегами по улицам и дорогам вашего города, посмотрели как выполняются работы — качественно, без каких-либо нареканий, все на высшем уровне. Я, несомненно, радуюсь, что имею возможность реализовывать такой проект как Восточный обвод. С того момента, как проект запущен, стало понятно, что город должен расширяться, люди хотят жить более свободно и комфортно, поэтому должны появляться такие объекты. В первую очередь, дорога, которая обрастает жильем, спортивными объектами и другими инфраструктурными объектами», - обратился Дитрих к губернатору Тульской области Евгений Дитрих.

Работы по строительству второй очереди Восточного обвода начались в прошлом году

Глава Минтранса России отметил, что Тульская область оперативно включилась в реализацию нацпроекта. В 2019 году планы выполнены на 100%. В частности, регион в 10 раз перевыполнил показатель по использованию технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Опыт региона будет транслироваться в других субъектах.

«Работы проведены качественно и на совесть. Импонирует желание Тульской области активно работать на развитие дорожной сети, расширение улиц, строительство развязок. В целом выполнение нацпроекта можно оценить на твердую четверку с плюсом», - подчеркнул руководитель ведомства Евгений Дитрих.

Алексей Дюмин поблагодарил Евгения Дитриха за продуктивное сотрудничество с Тульской областью. Глава региона, отметил, что уже три года регион успешно участвует в реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За это время отремонтировано порядка 537 километров дорог.

«Мы четко понимаем, задачи, поставленные Президентом РФ в нацпроекте. Работы на объектах выполняются, и будут выполняться комплексно и с высоким качеством», - заявил губернатор Тульской области.

В прошлом году в рамках нацпроекта в Тульской области отремонтировали 62 дороги общей протяженностью почти 200 км. В нынешнем году планируется провести ремонт еще 48 дорожных объектов общей протяженностью 144,4 км на сумму 2,5 млрд рублей.

Также в 2019 году установлено 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля с 10 камерами фотовидеофиксации нарушений. Планируется, что к концу 2024 года на дорогах будет размещено не менее 190 стационарных камер фотовидеофиксации.

Благодаря региональному проекту «Безопасность дорожного движения» в 2019 году целевой показатель по снижению смертности в ДТП выполнен на 103%.

По поручению Алексея Дюмина была разработана и сейчас выполняется региональная программа по реконструкции мостов. Вопрос ремонта мостовых переходов – один из насущных для области. С 2016 года в регион были реконструированы 10 мостов. Всего же проект включает в себя 21 объект. Работы на 17 из них запланированы в 2020-2022 годах. Однако для решения проблемы необходима и федеральная поддержка.

Алексей Дюмин также попросил Евгения Дитриха посодействовать в выделении федеральных средств на строительство объездной дороги в Новомосковске, которая должна обеспечить более выгодную логистику крупным предприятиям и разгрузить городские магистрали от большегрузов.

По словам Евгения Дитриха, проект объездной дороги в Новомосковске вписывается в задачи, которые поставил Президент РФ в своем Послании. Вопрос о федеральном финансировании этого инфраструктурного проекта будет рассмотрен в этом году.