Дочь Стивена Спилберга решила стать порнозвездой: папа не против

Микаэлу Спилберг вряд ли кто упрекнет в том, что пришла в кино по блату. Девушка хоть и является дочерью трехкратного лауреата премии «Оскар», создателя таких культовых фильмов, как «Челюсти», серия об Индиане Джонсе, «Список Шиндлера», но путь в кино решила проложить сама. Причем выбрала Микаэла совершенно неожиданный жанр – фильмы для взрослых.

К 23 годам Микаэла вдруг решила, что она «сексуальное существо» и пора этим даром делиться с миром.

vandal_princess К 23 годам Микаэла вдруг решила, что она сексуальное существо и пора этим даром делиться с миром.

- Я просто устала работать изо дня в день так, что это не удовлетворяло мою душу,- призналась она в беседе с корреспондентом The Sun.

В целом, с обычной работой у наследницы одного из самых известных режиссеров не сложилось. Поэтому она решила делать то, что у нее, по ее же мнению, выходил лучше всего – «радовать других людей и не чувствовать себя при этом оскорбленной». О своем решении уйти в порно-индустрию девушка написала в начале февраля у себя на страничке в соцсетях. Затем последовала серия откровенных снимков, чтобы поддержать имидж. Кстати, до этого она планировала работать в стриптиз-клубе, но не срослось – там, как и на любой другой работе надо чему-то учиться, в данном случае танцевать.

vandal_princess С обычной работой у наследницы одного из самых известных режиссеров не сложилось

- Мое тело, моя жизнь, мой доход, мой выбор. Я не обязан ни одному человеку только из-за имени,- сообщила Микаэла журналистам.

Она негативно относится к комментариям друзей и подписчиков, которые говорят, что «это конец» или что она «достигла дна».

vandal_princess Микаэла Спилберг решила работать в секс-индустрии

Парень Микаэлы (а он у нее есть) поддерживает во всем начинающую порно-актрису, святой человек. «Из уважения» к нему она даже дала слово, что не будет приглашать на съемки других мужчин, свое «творчество» потомок легендарного режиссера видит в съемках откровенного видео в сольном исполнении. Девушка считает, что бизнес пойдет, главный аргумент Микаэлы – грудь.

- Честно говоря, я ненавидела свою грудь так долго, но я наконец-то научился принимать ее. Я поняла:Это источник денег - моя большая грудь, - рассказала начинающая актриса.

vandal_princess Микаэла получила лицензию секс-работника в Теннесси.

Она решила быть не каким-то анонимным блогером 18+, все должно быть легально – потому Микаэла получила лицензию секс-работника в Теннесси.

Но если поддержку парня еще можно как-то объяснить, но полной неожиданностью для всех стало одобрение родителей, которых, по словам Микаэлы, она очень уважает.

vandal_princess Свое творчество потомок легендарного режиссера видит в съемках откровенного видео в сольном исполнении

- Я на самом деле думаю, что как только они увидят, как далеко я продвинулась, я была на дне полтора года назад, то они скажут: Вау, мы на самом деле выросли, и теперь действительно уверены в тебе, молодая леди.

В интервью она вспомнила, что когда-то родители отдали ее в школу-интернат для проблемных детей, откуда она вышла еще хуже, чем была.