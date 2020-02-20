Герои, какими их не видел никто: На выставке покажут лица ветеранов и расскажут их настоящие истории

В эти мудрые добрые глаза можно смотреть бесконечно. В этих морщинках - отпечаток лет и нечеловеческих испытаний, выпавших на их долю… 19 февраля в Москве открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Она посвящена тем, кто оборонял Ленинград и Сталинград, штурмовал Грозный, освобождал школу в Беслане, воевал в Афганистане и ставил рекорды в космосе. Настоящим Героям России - всех поколений. Самому старшему участнику фотопроекта 101 год, младшему — 35 лет.

Выставка - совместный проект благотворительного фонда «Память поколений» и известных фотографов Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова. Ее цель - показать людям лица настоящих героев, рассказать их подлинные истории, затронуть что-то важное в сердцах. Чтобы настоящие подвиги никогда не забывались.

Ветеран Великой Отечественной войны Андрей Григорьевич ОльшанскийФото: предоставлено организаторами

На выставке можно увидеть портреты 19 героев Советского Союза и России, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Фотографы Ольга Тупоногова-Волкова и Слава Филиппов сделали снимки невероятной четкости - эти портреты дают возможность буквально взглянуть в глаза героям, представить их внутренний мир. Портреты также дополняют текстовые истории каждого и видеоинтервью.

- Мне интересно снимать этих людей, потому что столкнуться с ними в обычной жизни с каждым годом становится все сложнее. Это шанс погрузиться в их скромный, но когда-то очень героический мир. Они пережили самые страшные вещи, которые нам сложно представить, и при этом остались простыми, добрыми и открытыми людьми. Процесс съемки длится недолго, так как им и делать ничего не надо — передо мной вся история их жизни, отпечатавшаяся на их лицах, в каждой морщинке, и в их глазах, — говорит lifestyle- и fashion-фотограф Ольга Тупоногова-Волкова.

Ветеран боевых действий на Северном Кавказе Александр Петровчи АболмасовФото: предоставлено организаторами

Важно, что для самих героев проект не ограничился фотографированием. Фонд «Память поколений» с 2015 года занимается оказанием высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам. Закупает бионические протезы рук и ног, коляски для паралимпийцев - бывших военных, слуховые аппараты, обеспечивает курсы реабилитации для участников Великой Отечественной войны.

Исполнительный директор БФ “Память поколений” Екатерина Круглова рассказала, что фотопроект проводится уже в четвертый раз подряд - и все эти годы все участники получают адресную медпомощь от фонда.

- В этом году мы открываем четвертую главу фотопроекта о ветеранах, главная цель которой — показать, какими разными могут быть герои. В каждом поколении есть достойные люди, которые даже ценой собственного благополучия готовы поступать правильно. Несмотря на физические отпечатки войны, они находят в себе силы жить, любить, мечтать, ставить новые цели в мирное время и добиваться их. Своим примером они показывают, что делает их настоящими людьми, - отметила Екатерина Круглова.

Ветеран Чеченской кампании Максим СтариковФото: Предоставлено организаторами

После показа в Москве выставка проедете по 30 городам России - от Калининграда до Владивостока. Завершится проект 22 июня, в День памяти и скорби.

ВАЖНО

Как попасть на выставку

Где: Музей современной истории России, Москва, Тверская ул., 21

Когда: до 5 апреля 2020 года

Вход - по общему билету на экспозицию музея. Информацию о стоимости билетов, режиме работы и схему проезда можно найти на сайте.