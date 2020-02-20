В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете

Самолет в Магадане в четверг совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту. На борту лайнера находилось 14 человек.

По данным РИА Новости, пострадали 7 человек, все они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Воздушное судно должно было выполнить рейс в Сеймчан в 10 утра. Самолет успел подняться на высоту 10 метров от земли и упал, пишет "ТАСС".

- Самолет упал при взлете. В нем находилось 14 человек, из них двое - члены экипажа. Два человека пострадали, у них травмы, они госпитализированы, - выступили с официальным заявлением в ГУ МЧС России по Магаданской области.

На месте происшествия работают скорая и спасатели, причины случившегося пока неизвестны. Сейчас в районе аэродрома стоит ясная и солнечная погода.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что прошлым летом в Москве совершил экстренную посадку самолет Air Astana из-за технической неисправности. Во время полета на специальном табло появилось сообщение о низком давлении масла в одном из двигателей. Никто в результате инцидента не пострадал.