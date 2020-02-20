2020-02-21T10:47:30+03:00
Экономика

Уголовных дел против предпринимателей стало больше на треть

Данные были озвучены уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым
Дмитрий КОЗУРОВ
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов проанализировал данные силовиков. Фото: Владимир Гердо/ТАССУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов проанализировал данные силовиков. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов проанализировал данные силовиков (Следственный комитет, МВД, ФСБ) и подсчитал, что в прошлом году по экономическим статьям уголовного кодекса завели больше 317 тысяч дел. Это на 37% больше, чем в 2018-м.

И это на фоне непрекращающихся призывов властей «перестать кошмарить бизнес».

4 из 5 уголовных дел заводят по статье 159 УК РФ — мошенничество. Юристы называют ее резиновой, потому что при должном желании под нее можно подвести вообще любое неисполнение договорных обязательств.

Еще одна важная тенденция: дел в производстве у следователей становится больше, а число переданных в суд почти не меняется. Зато прибавилось количество приостановленных расследований.

- То есть дел, по которым расследование не ведется, а окончательное решение не принято, становится все больше, - подчеркнул Борис Титов.

При этом бизнес чувствует и определенную «оттепель»: прокуратура все чаще не поддерживает заключение подозреваемых в следственный изолятор и не стесняется возвращать на доследование высосанные из пальца дела, председатель Верховного суда предложил использовать при рассмотрении экономических дел суд присяжных, а по резонансным делам суды вынесли довольно мягкие решения. Случилось даже несколько оправдательных приговоров — большая редкость для России.

- Хочется надеяться, что мы живем в начале гуманизации уголовного судопроизводства, - сказал Титов. - Здесь основные решения еще не приняты. И статистика за последний год не дает расслабиться.

Сколько экономический преступлений регистрируют в России. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сколько экономический преступлений регистрируют в России.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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