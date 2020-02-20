За прошлый год в Ленобласти ввели 2,9 миллионов "квадратов" жилья

Несколько лет назад власти Ленобласти решили принять градостроительные полномочия на региональный уровень и как показала статистика по вводу жилья в регионе, это решение было более чем правильным. На днях были подведены итоги показателей по вводу жилья за 2019 год в рамках нацпроекта "Жилье", которые показали, что регион достиг объема, установленного федеральными ведомствами. За прошлый год в эксплуатацию в Ленобласти ввели 2,9 миллионов квадратных метров жилья. При этом, индивидуальное жилищное строительство превысило 30% от общего объема – 1,4 миллиона квадратных метров.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, эта статистика полностью соответствует тому вектору, который несколько лет назад на себя взяла область, взяв градостроительные полномочия на уровень местных властей.

"Мы бы хотели видеть новую застройку мало- и среднеэтажной, низкоплотной. И статистика подтверждает это движение", – пояснил Александр Юрьевич.

Отметим, что лидерами по вводу индивидуальных домов стали Всеволожский, Ломоносовский, и Гатчинский районы. При этом, два последних района "открылись" для так называемого дачного строительства. Это означает, что местные жители стали активно осваивать юг области. Кстати, резерв для этой территории еще не исчерпан, он постепенно становится основным для возведения таунхаусов и коттеджей.

Напомним, чуть ранее на XII съезде строителей Ленинградской области крупные представители этой отрасли озвучили свои о перспективах строительства нового жилья в регионе.

Представители строительной отрасли предложили скорректировать цену выкупа социальных объектов в районах массовой жилой застройки в соответствии с утвержденными Минстроем России нормативами и рыночными ценами на недвижимость в конкретном регионе. По их мнению, актуализация цен позволит создавать более современные и востребованные у покупателей объекты.

Кроме того, было предложено заключить соглашение с банками для кредитования застройщиков на строительство социальных объектов в рамках программ "Соцобъекты в обмен на налоги" и "Стимул". Предполагается, что это позволит привлекать застройщиков для комплексного освоения территорий.

В рамках съезда было озвучено предложение передавать участки дорожно-уличной сети на баланс муниципальных образований сразу после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, чтобы своевременно обеспечить содержание и уборку объектов транспортной инфраструктуры.

Александр Дрозденко заявил, что готов донести озвученные предложения до руководства строительного блока страны.