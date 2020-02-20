Ветераны будут ездить на поезде бесплатно

Российские железные дороги обеспечат всех ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране. Право на бесплатный проезд также получит один человек, который едет вместе с ветераном по маршруту.

Об этом на первом заседании партийного оргкомитета «Наша Победа» заявил член Высшего совета «Единой России», генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров.

- Решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим будет действовать не только в течение этого года – оно будет действовать всегда, – подчеркнул Олег Белозеров.

СПРАВКА

Постоянный оргкомитет «Единой России» «Наша Победа» был создан для синхронизации уже существующих проектов партии, задачами которых является забота о ветеранах, противодействие фальсификации истории и патриотическое воспитание молодежи. Сопредседателями Оргкомитета стали секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Сергей Нарышкин.