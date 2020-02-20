2020-02-20T15:42:53+03:00
Общество

Таких церквей больше нет нигде во всем мире: В Ярославской области спасают уникальный храмовый комплекс

В небольшом селе рядом стоят Воскресенский храм, колокольня и ни на что не похожая Казанская церковь
Ольга БОРСКАЯ
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Церковь Казанской иконы Божьей Матери, Церковь Воскресения Христово (была обезглавлена в советские годы) и колокольня Курбского храмового ансамбля Фото: Константин ШоринЦерковь Казанской иконы Божьей Матери, Церковь Воскресения Христово (была обезглавлена в советские годы) и колокольня Курбского храмового ансамбля Фото: Константин Шорин
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Колокольня и пять луковок куполов над ярославской деревней... Казанская церковь в селе Курба - уникальная. По словам архитекторов, подобной больше нет нигде в мире: многолепестковый центрический храм, шестнадцатилепестковый план и объемная композиция. Внутри храм от пола и до потолка покрывают монументальные фрески - на входящего с высоты лет смотрят мудрые лица ангелов и святых. Но с каждым годом их черты все бледнее - будто они растворяются в вечности.

Еще вначале 18 века на этом месте был построен пятиглавый Воскресенский храм, а в 1770 году потомками рода Нарышкиных при участии местных прихожан рядом возведена Казанская церковь. Сейчас храмовый комплекс в селе Курба разрушается. В советские годы Воскресенскую церковь обезглавили, а в Казанской разместили машинно-тракторную станцию. Потом святые стены просто стояли заброшенные, забытые. В Казанской церкви разрушалось покрытие глав, почти полностью утрачен барабан одной из них, начала даже осыпаться кирпичная кладка стен, а из-за протекающей кровли страдают своды и фрески. В Воскресенском храме есть аварийные места, которые вот-вот грозят обрушится.

Казанская церковь - уникальная: многолепестковый центрический храм, шестнадцатилепестковый план и объемная композиция Фото: Константин Шорин

Казанская церковь - уникальная: многолепестковый центрический храм, шестнадцатилепестковый план и объемная композиция Фото: Константин Шорин

В конце перестройки местные власти заговорили о том, что церкви нужно восстанавливать, но очень быстро настали трудные времена, денег не было. В 1993 году едва начавшиеся реставрационные работы были приостановлены, Казанская церковь на долгие годы замерла в никому не нужных строительных лесах.

Сейчас храмовый комплекс взялся спасать благотворительный фонд Ирис - с 2016 года он занимается сохранением объектов культурного наследия в селах и малых городах России. Проект "Возрождение сельских жемчужин" получил поддержку Фонда президентских грантов.

Причем авторы проекта надеются, что восстановление храмового комплекса не только поможет спасти уникальную архитектуру, но и вернет селу его духовный центр и даст жителям возможность к дальнейшему развитию территории.

Проект "Возрождение сельских жемчужин" получил поддержку Фонда президентских грантов. Фото: Константин Шорин

Проект "Возрождение сельских жемчужин" получил поддержку Фонда президентских грантов. Фото: Константин Шорин

- Как показывает уже имеющаяся практика восстановление храма вдохновляет местных жителей на реализацию своего потенциала, через создание туристических маршрутов, возрождение местных традиций, участие в работах по восстановлению храма, организации культурных мероприятий, - говорят авторы проекта.

Поэтому важная часть работы - рассказать всей стране об уникальном храмовом комплексе. Для этого фонд 13 марта проведет пресс-тур «Сокровища Ярославской земли», принять участие в нем приглашают всех журналистов.

Контакты для аккредитации:

Мария Зуева 8-968-766-04-94, fontein2010@yandex.ru

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