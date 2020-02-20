2020-02-20T16:47:01+03:00
Спорт

Легенда ММА Сергей Харитонов: «Я не люблю трешток. Если я говорю, что человек – преступник и насильник, значит так оно и есть»

Накануне поединка с бразильцем Фернандо Родригесом боец рассказал, чего ждет от этой схватки
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Сергей Харитонов рассказал почему не любит грязные разговоры перед боями. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССергей Харитонов рассказал почему не любит грязные разговоры перед боями. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Офицер ВДВ Сергей Харитонов будет необычно отмечать 23 февраля. Российская легенда ММА в этот день будет драться с бразильцем Фернандо Родригесом за титул чемпиона мира в промоушене WTKF. Все для того, чтобы было максимально зрелищно: три раунда по три минуты, бой в стойке (в партере соперники могут бороться не более 20 секунд), и прямой эфир на РЕН ТВ (начал 23:00). А накануне поединка Сергей Харитонов рассказал КП, что ждет от этой встречи, и почему не любит грязные разговоры перед боями.

- Вы когда-нибудь уже дрались 23 февраля?

- По любителям - может быть, уже не помню, там очень много боев было. А потом – нет. По-моему 24 февраля был бой, но в именно в этот день ни разу.

- Вы – самый настоящий майор ВДВ. Вы же понимаете, что в этот День защитника Отечества не имеете права проиграть?

- Во-первых не майор. Я – капитан, до майора не дослужился, уволился раньше. А кто-то ляпнул, что майор, и пошло-поехало. Во-вторых, это спорт. Это честный поединок, где может случиться все, что угодно. У меня серьезный соперник, про него нельзя сказать, что Харитонову привезли непонятно кого. Мы изучали Фернандо Родригеса, у него и ударная техника хорошая и в партере он держится. Да, я настроен на победу нокаутом, сделаю все для нее. Но бить себя в грудь и говорить, что я в любом случае не проиграю, я не буду. Это будет отличный зрелищный бой, вот это я обещаю.

- Вам скоро 40 лет. Вы заработали – дай бог каждому. Приняли столько ударов – не дай бог никому. Что вас еще держит в ММА? Неужели вы, сидя после последнего боя с порванной связкой после жесткого нокаута не спрашивали себя: может хватит?

- Такие мысли у меня мелькали еще в 2006-м году, когда у меня был вывих плечевого сустава с разрывом суставной сумки. Вот тогда я себя много о чем спрашивал. Но на такие мысли уходят дня –два-три, дальше опять рвешься в бой. И если я что-то заработал, это не значит, что я не хочу зарабатывать дальше. Это моя профессия и моя жизнь. И она мне нравится. Мне нравится путешествовать, смотреть разные страны. Мне нравится тренироваться в команде, вне нравится биться. У меня есть свои амбиции и они еще не все исчерпаны. Я люблю риск, я люблю когда все на грани. Почему я должен менять эту жизнь? Только потому, что кто-то решил, что мне уже скоро 40?

- Все вокруг жаждут вашего боя с Александром Емельяненко, с которым у вас идет что-то типа информационной войны. Возможность этого боя – мотивация для вас?

- Спортивной мотивации для боя с Емельяненко у меня нет вообще никакой. Если этот бой кому-то интересен из организаторов – пожалуйста, делайте, не вопрос. Если это интересно вам – народу, зрителям, журналистам, хорошо, я выйду на бой. Но с точки зрения спорта мне это давно уже интересно.

- С точки зрения спорта – понятно. Личное у вас к Емельяненко-младшему осталось?

- У меня личное было 14 лет назад, когда я ему проиграл. Вот тогда я хотел реванша. А сейчас, когда он превратился непонятно в кого, ничего не осталось. Только интерес народа.

- Вы, смотрю, не любитель трештока (в переводе с англ. «грязный разговор» - оскорбление соперников, чтобы придать боям личный мотив – прим. ред.). Даже когда речь идет о Емельяненко-младшем.

- Я говорю как есть. Если я говорю, что он преступник и насильник, значит так оно и есть. Я не просто слова на ветер бросаю. Просто лить на человека грязь – это не мое амплуа. Да, мне все вокруг говорят, что без трештока никуда, он раскручивает бои. Но когда это сделано тонко, как ролики про наш бой с Родригесом на РЕН ТВ, мне это нравится. Но многие несут черте что. С другой стороны, кем был бы Конор Макгрегор, если бы не был таким разговорчивым? Обычным парнем из ММА, который дерется за 40-50 тысяч. А сейчас он долларовый миллионер. Ну что ж, он зарабатывает трештоком, у каждого свой бизнес. Но этот – не мой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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