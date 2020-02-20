«Перекрёсток25»: еще удобнее и вкуснее!

Специально к этому событию сеть актуализировала свою концепцию, включающую редизайн логотипа, обновление дизайна интерьера и фасадов, ассортимента, набора дополнительных сервисов и т.д. Во всех открываемых и реконструируемых супермаркетах стандартного формата будет использоваться новый концепт. До конца этого года торговая сеть планирует открыть более 100 супермаркетов и реконструировать около 30 магазинов.

Новый концепт магазина получил название «Перекрёсток25», так как смена визуального оформления и концепции приурочена к 25-летию торговой сети, которое она отмечает в этом году. Новая концепция в полной мере соответствует текущим потребностям покупателей. Сейчас самыми популярными категориями являются свежие продукты и готовая еда (ready to eat, ready to go). Для покупателей организованы: салат-бар, пекарня и кафе. Главный продуктовый тренд – продукты категории fresh: фрукты, овощи, молочная продукция, сыры, мясная гастрономия, свежая рыба и мясо. Они будут занимать около половины торгового зала и расположатся на входе в супермаркет.

Для удобства посетителей в новых и обновлённых «Перекрёстках» спроектированы два покупательских пути: короткий и длинный.

Первый складывается из зоны с овощами и фруктами, салат-бара, кулинарии, кафе и пекарни. Это позволит покупателям, нацеленным на быструю покупку готовой еды или свежих продуктов, сэкономить время, проведенное в магазине.

Длинный маршрут будет проходить по периметру торгового зала через отделы с рыбой, мясом, деликатесами, молочной продукцией, бакалеей, напитками, сопутствующими товарами. Он разработан с учетом наиболее востребованных зон у покупателей.

В рамках обновления концепции торговая сеть «Перекрёсток» сменила и айдентику. Сохранив ключевой символ – клевер, она заменила полые лепестки заливкой. Также обновился шрифт, используемый в логотипе, и появились точки над буквой «ё».

«”Перекрёсток” много лет сохраняет лидерство на российском рынке в сегменте супермаркетов, - отмечает генеральный директор торговой сети «Перекрёсток» Владислав Курбатов. - Это свидетельствует о востребованности нашей концепции у потребителей. Для удержания лидирующей позиции, сохранения интереса покупателей и для повышения качества предоставляемых услуг сеть рада меняться и развиваться. Мы постарались сделать «эмоциональный» магазин, в котором будет приятно совершать покупки, но при этом сохранили преемственность в интерьере и дизайне с текущим брендом».

Решение о тиражировании новой концепции принято по итогам тестирования. Для пилотирования нового концепта было запущено несколько супермаркетов. Первый из них открыт в июне прошлого года в Москве на Таллинской улице. Все магазины превосходят прогнозируемые показатели по продажам. Они сразу полюбились покупателям и уже получили положительные отзывы.