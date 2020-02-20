Умер человек, который научил человечество “копипастить”

О смерти одного из крестных отцов современного пользовательского интерфейса сообщил его бывший работодателей компания Xerox. В своем аккаунте в “Твиттере” Xerox разместил фото Ларри и короткое сообщение: "Изобретатель таких команд, как Сtrl+X (вырезать) Сtrl+С/Сtrl+V (копировать/вставить), Сtrl+H ( найти и заменить) и многих других - бывший разработчик Xerox Ларри Теслер. Ваш рабочий день стал легче благодаря его революционным идеям. Он ушел от нас в понедельник, присоединяйтесь к нам, что вспомнить о нем".

Ларри Теслер начал работать в знаменитой Кремниевой долине в 1960 годах, на заре компьютерной эпохи, когда во всем мире самым популярным вычислительным устройством были деревянные счеты. Первые ЭВМ занимали пространство размером с комнату, и работать на них могли только высококвалифицированные специалисты. Ларри был один из пионеров в области разработки пользовательского интерфейса. В те времена решалось по какому пути пойдет “компьютеростроение”. Многие специалисты считали, что работа на компьютере будет уделом программистов, которые знают особый язык компьютерных команд. Теслер наоборот полагал, что управление компьютером должно быть понятно простому пользователю. Он отстаивал концепцию “немодальности”, она заключалась в том, чтобы пользователь мог применять любые команды управления непосредственно во время работы на компьютер. В свою очередь модальный подход состоял в том, что для выполнения команд надо переключаться в режим особых настроек.

Живым отголоском тех концептуальных войн (мало понятных нам сегодня) является URL личного сайта Теслера - nomodes.com. Кстати, буквы NOMODES красовались и на автомобильном номере программиста.

В 1973 году Ларри Теслер перешел на работу в исследовательский отдел Xerox в Пало Альто - сегодня это неофициальная столица Кремниевой долины. Именно там вместе со своим коллегой Тимом Моттом он разработал функцию копирования и вставки с помощью горячих клавиш Сtrl+С/Сtrl+V, с тех пор этот метод широко применяется в вычислительной технике. Теслер взял за основу бумажную технологию редактирования, когда части текста вырезались и склеивались, только перевел этот процесс на язык электроники. На счету Ларри разработка и других популярных функций (см выше) он один из первых оценил перспективы способа навигации по пользовательскому интерфейсу при помощи компьютерной мыши. Во многом благодаря его усилиям использование компьютера с помощью горячих клавиш, графики и команд стало сегодня для нас таким простым и доступным.

Идеи Теслера в свое время произвели глубокое впечатление на Стива Джобса и в 1980 году он переманил Ларри на работу в Apple. Ему хотелось заниматься разработкой компьютерного интерфейса, а Xerox почти полностью переключился на производство копировальной техники. В империи “яблочников” Теслер проработал 17 лет, занимал должности главного научного специалиста и вице-президента группы передовых технологий. Первый компьютер Macintosh был во многом его детищем.

Затем “Мистер Сtrl+С/Сtrl+V” работал с Amazon и Yahoo!, а с 2009 года занимался консультированием различных проектов… Засылая эту заметку в редакторский интерфейс я использовал ту самую знаменитую комбинацию клавиш Сtrl+С/Сtrl+V. Наверное, это лучший способ почтить память человека, который формировал современную компьютерную эпоху исходя из демократического принципа - компьютер должен быть доступен для всех.