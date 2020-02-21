Анекдоты: 2050 год. Сборник традиционных рецептов русской кухни «От пиццы до суши»

Есть один железный аргумент, о который разбиваются любые доводы. И звучит он так:

- И чё?

* * *

Кот футболиста никогда не спит, свернувшись клубочком.

* * *

Надпись под знаком «Обгон запрещен»:

«Уважаемые женщины, данный знак распространяется не только на машинки красного и черного цвета!!!»

* * *

Очень хорошая сторожевая собака подбегает к нарушителю, радостно виляя хвостом.

Иначе за горло его не схватить.

* * *

- Витя, я сегодня воспользовалась чужим карандашом для глаз, гадкий карандаш, размазывается.

- Чужим? Это как?

- Да у нас в машине нашла, когда багажник разбирала.

- Люся, ха-ха-ха, вообще по идее ты должна была после этого устроить мне скандал с вопросом, чей карандаш.

- Ой, чё-то я не подумала! А уже поздно, да?

* * *

Раз за разом западные лидеры вводили санкции против России и удивлялись, что они не работают, пока кто-то им не подсказал, что без отката в России вообще ничего не работает...

* * *

- Доктор, а скоро вы меня выпишете?

- Да я на даче только фундамент залил... Ой, извините, хотел сказать: лечение - дело не быстрое.