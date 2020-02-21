Анекдоты: 2050 год. Сборник традиционных рецептов русской кухни «От пиццы до суши»
Есть один железный аргумент, о который разбиваются любые доводы. И звучит он так:
- И чё?
* * *
Кот футболиста никогда не спит, свернувшись клубочком.
* * *
Надпись под знаком «Обгон запрещен»:
«Уважаемые женщины, данный знак распространяется не только на машинки красного и черного цвета!!!»
* * *
Очень хорошая сторожевая собака подбегает к нарушителю, радостно виляя хвостом.
Иначе за горло его не схватить.
* * *
- Витя, я сегодня воспользовалась чужим карандашом для глаз, гадкий карандаш, размазывается.
- Чужим? Это как?
- Да у нас в машине нашла, когда багажник разбирала.
- Люся, ха-ха-ха, вообще по идее ты должна была после этого устроить мне скандал с вопросом, чей карандаш.
- Ой, чё-то я не подумала! А уже поздно, да?
* * *
Раз за разом западные лидеры вводили санкции против России и удивлялись, что они не работают, пока кто-то им не подсказал, что без отката в России вообще ничего не работает...
* * *
- Доктор, а скоро вы меня выпишете?
- Да я на даче только фундамент залил... Ой, извините, хотел сказать: лечение - дело не быстрое.
ИСТОЧНИК KP.RU