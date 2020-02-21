2020-02-21T03:02:31+03:00
Дом. Семья

Названы лучшие рестораны страны

Теперь мы точно знаем, где на Руси жить вкусно
Леонид ЗАХАРОВ
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Через час половина этих людей будет стоять на сцене с наградами в руках.Через час половина этих людей будет стоять на сцене с наградами в руках.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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В Москве состоялась церемония подведения итогов общенациональной премии Wheretoeat. По результатам голосования жюри, состоящего из 500 экспертов, составлен рейтинг 50 лучших ресторанов России.

Начнем с первой десятки.

1. Twins Garden (Москва).

2. White Rabbit (Москва).

3. Birch (Санкт-Петербург)

4. Harvest (Санкт-Петербург)

5. Горыныч (Москва)

6. Кококо (Санкт-Петербург)

7. Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург)

8. Selfie (Москва)

9. Угли-Угли (Краснодар)

10. Lucky Izakaya Bar (Москва)

Тут никаких неожиданностей. В принципе, ясно было, что за первые строчки в рейтинге будут бороться хорошо известные рестораны двух столиц.

А когда объявили, что на втором месте «Белый кролик» (а Владимир Мухин еще и был назван лучшим шеф-поваром страны), по поводу «золота» уже сомнений не было. Ресторан братьев Березуцких также победил в номинации «Выбор СМИ» и был назван самых технологичным ресторанным проектом.

На вопрос корреспондента «КП» - «не надоело еще награды собирать?» Иван и Сергей, стоя с кубком в руках, совершенно искренне ответили: «так мы же их не коллекционируем, нам есть с кем поделиться».

Братья Березуцкие и их трофей. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Братья Березуцкие и их трофей.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Обращает на себя внимание 9-е место отличного краснодарского шефа и ресторатора Андрея Матюхи (второй его ресторан The Печь на 17-м месте).

В списке 50 лучших шесть ресторанов из Казани, по четыре из Сочи и Екатеринбурга, два из Ростова, один из Владивостока (Zuma, естественно). В общем, для начала все - в Казань. А далее — по списку.

Матильда Шнурова (ресторан «Кококо», 6-е место) покидает церемонию. Рядом с ней — лучший сомелье России Евгений Шамов. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Матильда Шнурова (ресторан «Кококо», 6-е место) покидает церемонию. Рядом с ней — лучший сомелье России Евгений Шамов.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Премия Wheretoeat, напомним, сначала проводилась в Санкт-Петербурге и Москве, но в прошлом году были составлены рейтинги лучших ресторанов Урала, Юга России, Татарстана. Теперь мы знаем лучших по всей стране.

Всем приятного аппетита.

После бала. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

После бала.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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