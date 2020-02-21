2020-02-21T14:31:05+03:00
Звезды

Исполнитель хита "Между мной и тобой" уехал в США и стал Скарлетт

Певец дал очень откровенное и пронзительное интервью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Теперь певец Оскар просит называть себя Скарлетт.Теперь певец Оскар просит называть себя Скарлетт.
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Певец из Нальчика Оскар, чье настоящее имя Шамиль Малкандуев, прославился на всю страну хитом "Между мной и тобой". Композиции взрывали танцполы и эфиры музыкальных телеканалов. Однако на пике славы артист неожиданно исчез. А на днях совершил каминг-аут, в котором объявил себя первой трансгендерной женщиной на российской эстраде.

Оскар сейчас живет в США. Теперь он просит называть себя Скарлетт. И до сих пор не может забыть то, через что ему пришлось пройти.

"Трансгендерный человек выбирает определенное имя, придающее ей или ему силу. Я чувствую связь с этим именем. В 13 лет я прочитала книгу «Унесенные ветром», и Скарлетт О Хара вдохновила меня быть сильнее и не сдаваться. В какой-то степени я ассоциировала себя с ней", - поведал певец.

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Он не скрывает - поиск себя и своей идентичности занял у него много лет. "Я никогда не стеснялась своей женственности и не прятала ее... Я, «будучи мальчиком», одевалась в юбки и красила ногти черным лаком. Но в моем мире нормально красить ногти, носить макияж и не важно, какого ты пола. У творческих людей есть некая свобода и в этом смысле", - делится артист.

По его словам, помимо желания прославиться важнее всего для него было желание быть собой. "В детстве мне нравилось одеваться в платья и надевать каблуки. Мне всегда казалось, что так и должно быть. Мне так было комфортно. Меня никогда не интересовал футбол или мужские виды спорта. В школе меня называли Мадонной... Тогда я начал петь и писать песни", - заявил Оскар.

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Оскар теперь Скарлетт
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Успех пришел совершенно неожиданно именно после выхода песни "Между мной и тобой". "Первый концерт был в городе Тольятти на стадионе вместимостью 15 тысяч человек. Все пели вместе со мной. Было необычное ощущение, что все это я уже видела задолго до того, как это произошло в реальности. Меня все узнавали", - цитирует его портал "Открытые".

Скарлетт перестала стесняться себя и приняла свою сущность.

А потом случился внутренний кризис, с которым звезда еле справилась. Оскар стал искать утешение в религии.

"Во время кризиса, связанного с внутренним поиском, мне нужен был Бог, чтобы спрятаться в нем от себя. Какое-то время у меня был период душевного самопорицания и самоистязания. Я думал, что мне надо себя переделать, жениться и завести детей. Казалось, что я «грешный», а Бог дает мне шанс на спасение и мне нужно себя сейчас переделать", - признается певец.

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Спасибо
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Пройдя этот нелегкий путь Оскар понял, что нужно быть честным перед собой и близкими. "Ты можешь создать любую маску для общества, но внутренняя сущность не изменится. Когда на меня начала давить семья, мол, надо жениться, мне стало понятно, что моя идентичность абсолютно фейковая. Я буду фейком, если выберу какую-то женщину, попытаюсь с ней построить семью и буду жить в этом браке ради детей. Это будет неправильно по отношению к себе и к другим. Я считаю, что порядочнее прожить жизнь честно и быть собой", - резюмировал музыкант.

Оскар."Между мной и тобой"

ИСТОЧНИК KP.RU

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