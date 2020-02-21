2020-02-21T16:51:46+03:00
Общество

Платежная система «Мир» запустила проект «Академия Футбола»

Он даст возможность россиянам узнать об игре от тех, кто разбирается в этом виде спорта
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Для российского футбола 2020 год будет насыщенным, летом в Санкт-Петербурге пройдут несколько матчей группового этапа четвертьфинала Чемпионата Европы по футболу, где примет участие и национальная сборная. И в преддверии таких важных спортивных событий официальный партнер сборной - платежная система «Мир» запустила межплатформенный проект «Академия Футбола». Этот проект даст россиянам возможность узнать о футболе как от непосредственных участников игры – футболиста, тренера, судьи – так и со стороны тех, кто просто любит футбол: спортивного блогера, болельщика, комментатора.

Формат «Академии Футбола» предполагает ряд мероприятий в формате «паблик-ток», где звездные гости поделятся своими знаниями и прогнозами на новый, игровой сезон. Первое мероприятие «Академии» пройдет 2 марта, его звездным гостем станет знаменитый судья Пьерлуиджи Коллина, а модератором выступит спортивный комментатор Дмитрий Шнякин. Прямая трансляция всех мероприятий будет вестись на официальном сайте проекта и в социальной сети VK.

На сайт «Академии Футбола» будут ежедневно появляться новые статьи и видеоматериалы из самых разных сфер, чтобы каждый – от опытного болельщика до человека, который в жизни не посмотрел ни одного футбольного матча – смог найти для себя что-то познавательное.

Как отметила директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович, «мы как партнер национальной сборной не могли не поддержать наших парней. Поэтому мы стараемся вовлечь в футбольную жизнь как можно больше россиян – причем не только болельщиков, но и тех, кто вспоминает о футболе только во время крупных соревнований».

«Мы уверены, что формат «Академии» может заинтересовать даже людей, которые далеки от этого вида спорта», – подытожила она.

Узнать больше о проекте и зарегистрироваться на ближайшие мероприятия можно на сайте: academy2020.ru

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