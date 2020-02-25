2020-02-25T12:53:37+03:00
Дом. Семья

На дворе Масленица, а в «Комсомолке» - баттл отчаянных кулинаров

Блинчики и блинки порадуют языки. «Комсомольская правда» запускает серию полюбившихся читателю Кулинарных поединков «КРАСИВО ПОДАНО» [трансляция]
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«Комсомольская правда» запускает серию полюбившихся читателю Кулинарных поединков «КРАСИВО ПОДАНО».«Комсомольская правда» запускает серию полюбившихся читателю Кулинарных поединков «КРАСИВО ПОДАНО».
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В разных городах и регионах страны и за ее пределами, на разных кухнях мира мы будем собирать любителей и профессионалов приготовления вкусной еды, пользуясь разными календарными и не календарными поводами. Вместе мы узнаем что-то новое и, быть может, иначе, свежим взглядом, оценим традиционные и известные всем блюда. И, конечно, попутно будем создавать свои собственные шедевры.

Тема сегодняшнего поединка – Масленица, поскольку на дворе полном ходом идет Масленица. Наши участники будут печь блины, блинчики, блинцы – в зависимости от рецепта. Сегодня «за роялем», то есть у «печи»:

фудблогер Екатерина-Рябиновое счастье, у инстаграма Рябиновое счастье 124 тысячи подписчиков

фудблогер Елена Фенцик, инстаграм-канал Настенкино меню, 501 тысяча подписчиков

Личный кулинарный блог Алиша Баст и его ведущая Алина, 325 тысяч подписчиков в Инстаграм

Заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу, фитнес-модель, ведущая Юлия Ушакова, 518 тысяч подписчиков в инстаграме

Блогер, автор инновационной идеи бренда Блиночкин и генеральный директор компании Авангард инноваций Екатерина Нестерович, сотни тысяч проданных баллонов с тестом для блинчиков, вафель и кейков

Экспертами сегодня выступят (и им можно позавидовать, судить им будет наверняка вкусно):

Первый заместитель генерального директора ИД «КП» Роман Карманов

Известная телеведущая, журналист, президент «Артмедиаобразование-школа Арины Шараповой» Арина Шарапова.

Шеф-повар Кулинарной студии Юлии Высоцкой Максим Кураков.

Кулинарная трансляция.

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