Минус 2 кг в сутки: супер-диеты Летучей, Андреевой и Судзиловской

К отпускному сезону пора начинать худеть уже сейчас. У звезд есть свои рецепты долгосрочного и экспресс-похудения. Стройная фигура после сорока лет - это чаще всего результат постоянной работы и с рационом, и в спортзале. Рассказываем, как питаются звезды с идеальными фигурами.

Елена Летучая

Телеведущая составила основные правила своего питания.

1. Прием пищи три раза в день. Интервалы между приемам пищи не менее четырех часов. Это необходимо, чтобы инсулин пришёл в норму. Тогда органы пищеварительной системы работают эффективно.

2. Ужин до 19 часов, то есть за три, четыре часа до сна.

3. Один или два раза в неделю отказывается от ужина. Таким образом телеведущая по ее словам: снижает и поддерживает комфортный вес, здоровье головного мозга и эндокринной системы.

4. Исключает из рациона сильно острые, пряные, жирные и жареные блюда. Также копчености и соления. Рекомендует пройте тесты на переносимость фруктозы, лактозы, глютена и других потенциально опасных компонентов пищи. Чтобы в случае непереносимости

5. Пьет достаточно жидкости, не позднее чем за 30 мин до еды.

Елена ЛетучаяФото: Личный архив

Олеся Судзиловская

Актриса иногда прибегает к разгрузочному методу от диетолога Маргариты Королевой. Естественно любые эксперименты с питанием можно проводить после консультаций с врачом.

Вот разгрузка Судзиловской: «Необходимо пять очищенных красных грейпфрутов и пять вареных белков. Итого, у нас получается десять приёмов пищи за день. Рекомендую утром начать с белка, далее чередуем с грейпфрутом. Так - до 22.00 в равных временных интервалах. Пить можно только воду или зеленый чай, но лучше продержаться на воде. Исключаем все: соль, сахар, кусочек шоколада, добавление мёда и тому подобное. После прохождения данного испытания гарантированно уходят полтора два кг за эти сутки».

Екатерина Андреева

Телеведущая придерживается самого модного теперь у звезд принципа питания: Intermittent fasting - интервальное голодание, при котором разрешено через определенные промежутки времени.

Екатерина Андреева ужинает 19 часов, затем 16 часов ничего не ест. «Потому завтрак - любимый приём пищи. А система голодания по 16 часов в день (включая 8 часов сна) - это точно хорошо. Проверено на себе!» - объясняет Андреева.

Екатерина АндрееваФото: Личный архив

Таким образом Екатерина пользуется наиболее популярным методом является система 16/8 - полный отказ от пищи на 16 часов и 8 часов, когда есть можно.

Диетологи, которые рекомендуют такой принцип питания, считают: 16-часовой отказ от пищи оптимизирует секрецию инсулина, а это делает организм менее чувствительным к углеводам высокого гликемического индекса, уменьшает чувство голода. Организм в периоды голодания сжигает жировые запасы, не отвлекаясь на переработку пищи.