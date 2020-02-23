Анастасия Волочкова объяснила, почему 23 февраля – это ее праздник

Анастасия Волочкова поздравила российских мужчин и себя с Днем защитника отечества.

- Всех мужчин поздравляю с праздником. Мне кажется, что – это и мой праздник. Я по жизни боец и воин, - рассуждает Волочкова. - Моему умению с честью и достоинством преодолевать все препятствия, перипетии, травлю могут позавидовать многие мужчины. Я всем желаю добра и счастья.

Анастасия рассказала, что сейчас она готовится к выступлению, которое состоится 25 февраля во Дворце культуры «Чайка» в подмосковном городе Лобня. Чтобы быть в хорошей физической форме, балерина налегает главным образом на салатные листья.