2020-02-23T13:13:56+03:00
Звезды

Бузова взяла в руки автомат, а Лолита раздала музыкантам духи

Как звезды шоу-бизнеса поздравили мужчина с Днем защитника Отечества
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Ольга Бузова надела камуфляжный наряд и взяла в руки игрушечный автоматОльга Бузова надела камуфляжный наряд и взяла в руки игрушечный автоматФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В день защитника отечества Лолита Милявская подарила своим музыкантам парфюм. Сейчас певица находится на гастролях. И заблаговременно побеспокоилась о подарках для мужской части своего коллектива.

- Я предложила своим музыкантам выбрать в подарок мужской парфюм, - рассказала Лолита в видеоролике. - Перед концертом, всех членов своего коллектива я надушила. Окончательно поняла, что выбирая подарки им, мы делаем это для себя. Ведь это нам нюхать.

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В день защитника отечества Лолита Милявская подарила своим музыкантам парфюм
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Музыканты подходили к туалетному столику, на котором стояли коробочку с духами. И делали выбор на своей вкус.

Не опоздала с поздравлениями и певица Валерия. Она разместила у себя в Инстаграме фотографию своего отца в период службы в рядах Советской армии в Дрездене. Это было в далеком 1964-м году.

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С Днем защитника Отечества!!!!!!! На фото мой папа в период службы в рядах Советской армии в Дрездене 1964 год.
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Певица Наталья Подольская опубликовала на своей страничке в соцсети фотографию любимых мужчин – мужа Владимира Преснякова и сына Артемия. «Мои любимые мужчины! Моя опора! Моя любовь! Моя жизнь», - подписала Подольская семейную фотографию.

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Мои любимые мужчины! Моя опора ! Моя любовь ! Моя жизнь . С праздником
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Ольга Бузова надела камуфляжный наряд и взяла в руки игрушечный автомат. «Дорогие мужчины, поздравляем Вас с Днём Защитника Отечества! – написала Бузова. - В любой ситуации оставайтесь мужчинами и несмотря ни на что будьте опорой для своих близких. И конечно, не будьте мужчинами WIFI. Всем любви!».

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Дорогие мужчины, поздравляем Вас с Днём Защитника Отечества! В любой ситуации оставайтесь мужчинами и не смотря ни на что будьте опорой для своих близких. И конечно, не будьте мужчинами WIFI. Всем любви!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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