2020-02-23T14:18:36+03:00
Звезды

Как женщина-кошка: 61-летняя Мишель Пфайффер станцевала на беговой дорожке

Самая элегантная актриса Голливуда показала, как надо начинать утро [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актриса пять раз в неделю занимается спортомАктриса пять раз в неделю занимается спортомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Идти на беговой дорожке, уткнувшись взглядом в пол – удел простых женщин. А Мишель Пфайффер не случайно называют одной из лучших актрис, кому удался на экране образ женщины кошки. Такая может не то что идти или бежать, запросто станцует на движущейся беговой дорожке. Актриса опубликовала в Сети видео своего обычного утра.

В 61 год одна из самый красивых актрис Голливуда не жалеет времени и сил на интенсивные тренировки. Мишель занимается бегом, силовыми упражнениями , у нее дома есть мини спортивный зал – спорт в расписании актрисы пять раз в неделю. Кроме того, она стала вегетарианкой и говорит, что новые принципы и новое меню придает ей больше сил и энергии.

Актриса признавалась – как и многие женщины этого возраста, тяжело переживала этап, когда тело и лицо начинают меняться. В шутку косметолог посоветовал актрисе просто выбросить зеркало, но без него, говорит актриса, сложновато нарисовать стрелки на глазах. Ушло время на то, чтобы перестать переживать и принять себя новой. При этом актриса продолжила заботиться о своем здоровье и красоте.

- Я смотрю на свои годы с той точки зрения, что мне почти 60, но я прекрасно выгляжу, поэтому все здорово,- рассказывала она журналистам.

Кардио от 61-летней Мишель Пфайффер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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