В гонке без Логинова на ЧМ по биатлону победу одержал норвежец Йоханнес Бе

В воскресенье, 23 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2020 в Антхольце прошла последняя гонка у мужчин. Им предстоял забег на 15 километров с 4 огневыми рубежами. Главная и самая грустная новость пришла за несколько часов до старта гонки - россиянин Александр Логинов не выйдет на старт. Ему готовили первый стартовый номер как самому стабильному биатлонисту всего чемпионата мира. Но нет - психологическое напряжение в свете обысков было слишком серьезным для Саши. И он признался - с физикой все нормально, а вот с концентрацией, важный для биатлонистов элемент подготовки - порядка нету.

В отсутствие Логинова у нас осталось в этой гонке только два представителя - это Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Однако Елисеев прямо на первой же стрельбе допустил три промаха и откатился в конец протоколов. А вот молодой Никита Поршнев, чисто отстреляв на первой стрельбе, дальше не смог выдержать конкуренции. Он держался на 10-15 местах, но потом, набирая штрафные круги, постепенно укатился за второй десяток.

В отсутствие Логинова как самого сильного конкурента спор за победу повели норвежцы и французы. И к своей первой личной золотой на чемпионате мира пришел Йоханнес Бе. Лидер общего зачета Кубка мира чисто отработал на всех четырех огневых рубежах и после четвертой стрельбы укатил уже чисто к "золоту". А за ним - битва французов за медали.

И вот финиш - Йоханнес стал первым. Второе место - у Кентана Фийона-Майе, он проиграл 42 секунды ровно. Эмильен Жакелен - третий. На самом финише он выиграл 0,6 секунды у старшего брата Бе - Тарьей стал четвертым.

Никита Поршнев с 4 кругами занял 26-е место. Он проиграл 3 минуты 46,1 секунду. Матвей Елисеев - на 28-й позиции. У него 7 промахов в гонке и отставание в 4 минуты 18,6 секунды.