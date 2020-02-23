2020-02-23T13:17:18+03:00
Спорт

Биатлонист Логинов снялся с масс-старта Чемпионата мира в Италии

Спортсмен решил не участвовать в последней гонке из-за обвинений в употреблении допинга и обыска в гостиничном номере
Юлия САЛЬНИКОВА
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Биатлонист примет участие в Кубке мираБиатлонист примет участие в Кубке мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский биатлонист Александр Логинов отказался участвовать в последней гонке Чемпионата мира Италии. Он снялся с масс-старта после усилившейся «травли» со стороны коллег, обвинявших его в употреблении допинга, а также обысков в гостиничном номере его тренера.

Последнее стало полной неожиданностью как для биатлониста, так и для его наставника, Александра Касперовича. Запрос на проведение обыска подали представители Международного союза биатлонистов. Итальянские полицейские не только проверили личные вещи в номере, и провели обыск в автомобиле россиян, но еще изъяли компьютер и сотовые телефоны.

Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

- Последние события вынудили Александра отказаться от гонки,- сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России.

Коллеги спортсмена из России не исключают, что обвинения в адрес Логинова могут быть продиктованы простой завистью – ведь на этом Чемпионате мира 28-летний биатлонист уже завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую - в гонке преследования.

Снятие с масс-старта не означает, что Александр Логинов пропустит Кубок мира по биатлону. Его тренер сообщил, что спортсмен поедет в Чехию и поборется за медали.

Российские биатлонисты едут в полицейское управление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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