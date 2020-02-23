2020-02-23T20:13:22+03:00
Звезды

Умницы и красавицы: Лучшие фильмы Берлинского фестиваля посвящены свинье и корове

Кинообозреватель "КП" Стас Тыркин рассуждает об особенностях артхаусного кино про животных
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
Поделиться:
Лучшие фильмы Берлинского фестиваля посвящены свинье и коровеЛучшие фильмы Берлинского фестиваля посвящены свинье и корове
Изменить размер текста:

Я всегда с нелегким сердцем иду на фильмы, в которых подразумевается участие животных. Ибо хорошо знаю, что из артхаусного кино редкое животные выберется живым. Курица (если это не курочка Ряба) появляется на экране только для того, чтобы ей отрубили голову (желательно на крупном плане). Собаки и кошки обязательно становятся объектом издевательств и непременно гибнут. Про кроликов, коров и свиней вообще молчу. Поскольку режиссеры, как правило, фильмов не смотрят, им кажется, что, невероятно оригинальные в своих художественных решениях, они предъявляют миру свой зашкаливающий радикализм. Не подозревая того, что до него только что это проделал радикальный режиссер по соседству.

Когда Ларс фон Триер ради неудачного фильма убил осла, поклонников высокохудожественного кино это нисколько не смутило: гению позволено все. Лично я всегда полагал, что гений должен был отправиться в тюрьму за издевательство над животными. Сейчас блестящий документалист Виктор Косаковский снял фильм «Гунда» (Gunda), где посмотрел в глаза свиньям, курам, коровам, и - спасибо ему за это! - прогрессивная общественность наконец-то заговорила о том, что звери - живые существа, которые думают, переживают, страдают, любят. И то, что они не пишут в газеты и не смотрят артхаусных фильмов, вовсе не делает их хуже. На мой взгляд, только лучше. И, разумеется, есть их не хорошо. А убивать не для прокорма малых детей - уголовное преступление.

Конечно, Косаковский - не первый, кто гуманизировал животных в кино. Абделлатиф Кешиш в первой части «Мектуба» снимал рожающую овцу практически как Мадонну с ребенком. В «Окче» недавнего триумфатора «Оскара» Бонг Джун-хо («Паразиты») главной героиней тоже была красавица-свинья, которую всеми правдами и неправдами спасали активисты защиты животных. Скотобойню Бонг Джун-хо рисовал как концлагерь, в котором ждут своей участи все понимающие животные. То, что творят с ними люди, режиссер без обиняков называл Холокостом, и это именно так. У Косаковского действие происходит на практически идеальной ферме, и вся драма у него не снаружи, а внутри. В финале нет ни патетических возгласов, ни титров о том, в какую экологическую пропасть катится мир. В нем вообще нет слов (ибо нет и людей). Есть великолепной черно-белая фотография, и заинтересованный взгляд, к которому Косаковский призывает и зрителя.

Еще один восхитительный фильм, в котором животное играет важную роль, - «Первая корова» (First Cow) независимой американской постановщицы Келли Райхардт. Медлительный (подобие сюжета проявляется только на втором часу действия), кропотливо воссоздающий среду и атмосферу ушедших времён, прозрачный, чистый и умный по режиссуре (что большая редкость) фильм Райхардт - рассказ об американской предприимчивости, нарушении конвенций и человеческой дружбе (ему предпослан эпиграф из Уильяма Блейка: «Птица - гнездо, паук - паутину, человек - дружбу»). Основная часть действия разворачивается в начале позапрошлого века, во времена золотой лихорадки, в лесах Орегона, где выживают, как могут, диковатые пращуры современных американцев. Один из них, по еврейской фамилии Фиговиц, сводит знакомство с прагматичным китайцем-иммигрантом - вместе они вынашивают планы обогащения на производстве маффинов, бывших тогда в большую диковинку. Главный ингредиент, молоко, концессионерам приходится воровать - посредством ночного доения единственной (первой) коровы в этих краях (ее, красавицу самых благородных кровей, вывез откуда-то из французской Бретани местный губернатор, тоже поклонник капкейков Фиговица). И это, бесспорно, самое удивительное ограбление, которое только видел мир вестернов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оскар Кучера: В 45 мужик - ягодка опять
Актер и телеведущий в начале апреля дебютирует в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история» в Театриуме на Серпуховке. Играет… нет, не известного на весь мир сердцееда, а Смерть. О роли, о семье, о хоккее Кучера рассказал «СВ»
«Дениска Кораблев» из советского детства перед 55-летним юбилеем поменял квартиру в Минске на квартиру в Крыму
Почему не стал актером, чем зарабатывает и как найти семейное счастье - Владимир Станкевич, который в 1977-м году проснулся знаменитым, сыграв Дениску Кораблева - рассказал «Комсомолке» в юбилейном интервью [фото]
Новости 24
Трамп хочет, чтобы Россия и Украина «поладили друг с другом»
Депутат Рады нецензурно поздравил украинцев с 23 февраля
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами*
«Это фейк»: Военный источник опроверг информацию об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Сирии
Путин заявил, что Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной
Путин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерным
Армани на Неделе моды в Милане проведёт показ без публики из-за коронавируса
«Безопасность России в надёжных руках»: Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавируса
«Аваков – черт»: около ста человек собрались у офиса Зеленского с требованием отставки главы МВД
На Украину не пустили двух прибывших для проведения лекций россиян
Эвакуированной под Полтаву иностранке вызвали скорую
Песков сообщил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии
NHK: Умер третий пассажир лайнера Diamond Princess
Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах
В Иране от коронавируса погибли уже 18 человек
Число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 113 человек: за сутки диагноз подтвердили еще у 34 пациентов
Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата
Четверо взрослых и трое детей погибли при землетрясении на востоке Турции
В России почти 11 тысяч человек находятся под контролем из-за коронавируса
Погода в Москве побила пять рекордов за одну неделю
Эвакуированных россиян с корабля Diamond Princess ждет двухнедельный карантин
При запуске самодельной ракеты погиб инженер Майк Хьюз по кличке "безумный Майк"
Число погибших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до четырех человек