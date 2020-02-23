Умницы и красавицы: Лучшие фильмы Берлинского фестиваля посвящены свинье и корове

Я всегда с нелегким сердцем иду на фильмы, в которых подразумевается участие животных. Ибо хорошо знаю, что из артхаусного кино редкое животные выберется живым. Курица (если это не курочка Ряба) появляется на экране только для того, чтобы ей отрубили голову (желательно на крупном плане). Собаки и кошки обязательно становятся объектом издевательств и непременно гибнут. Про кроликов, коров и свиней вообще молчу. Поскольку режиссеры, как правило, фильмов не смотрят, им кажется, что, невероятно оригинальные в своих художественных решениях, они предъявляют миру свой зашкаливающий радикализм. Не подозревая того, что до него только что это проделал радикальный режиссер по соседству.

Когда Ларс фон Триер ради неудачного фильма убил осла, поклонников высокохудожественного кино это нисколько не смутило: гению позволено все. Лично я всегда полагал, что гений должен был отправиться в тюрьму за издевательство над животными. Сейчас блестящий документалист Виктор Косаковский снял фильм «Гунда» (Gunda), где посмотрел в глаза свиньям, курам, коровам, и - спасибо ему за это! - прогрессивная общественность наконец-то заговорила о том, что звери - живые существа, которые думают, переживают, страдают, любят. И то, что они не пишут в газеты и не смотрят артхаусных фильмов, вовсе не делает их хуже. На мой взгляд, только лучше. И, разумеется, есть их не хорошо. А убивать не для прокорма малых детей - уголовное преступление.

Конечно, Косаковский - не первый, кто гуманизировал животных в кино. Абделлатиф Кешиш в первой части «Мектуба» снимал рожающую овцу практически как Мадонну с ребенком. В «Окче» недавнего триумфатора «Оскара» Бонг Джун-хо («Паразиты») главной героиней тоже была красавица-свинья, которую всеми правдами и неправдами спасали активисты защиты животных. Скотобойню Бонг Джун-хо рисовал как концлагерь, в котором ждут своей участи все понимающие животные. То, что творят с ними люди, режиссер без обиняков называл Холокостом, и это именно так. У Косаковского действие происходит на практически идеальной ферме, и вся драма у него не снаружи, а внутри. В финале нет ни патетических возгласов, ни титров о том, в какую экологическую пропасть катится мир. В нем вообще нет слов (ибо нет и людей). Есть великолепной черно-белая фотография, и заинтересованный взгляд, к которому Косаковский призывает и зрителя.

Еще один восхитительный фильм, в котором животное играет важную роль, - «Первая корова» (First Cow) независимой американской постановщицы Келли Райхардт. Медлительный (подобие сюжета проявляется только на втором часу действия), кропотливо воссоздающий среду и атмосферу ушедших времён, прозрачный, чистый и умный по режиссуре (что большая редкость) фильм Райхардт - рассказ об американской предприимчивости, нарушении конвенций и человеческой дружбе (ему предпослан эпиграф из Уильяма Блейка: «Птица - гнездо, паук - паутину, человек - дружбу»). Основная часть действия разворачивается в начале позапрошлого века, во времена золотой лихорадки, в лесах Орегона, где выживают, как могут, диковатые пращуры современных американцев. Один из них, по еврейской фамилии Фиговиц, сводит знакомство с прагматичным китайцем-иммигрантом - вместе они вынашивают планы обогащения на производстве маффинов, бывших тогда в большую диковинку. Главный ингредиент, молоко, концессионерам приходится воровать - посредством ночного доения единственной (первой) коровы в этих краях (ее, красавицу самых благородных кровей, вывез откуда-то из французской Бретани местный губернатор, тоже поклонник капкейков Фиговица). И это, бесспорно, самое удивительное ограбление, которое только видел мир вестернов.