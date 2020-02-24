2020-02-24T21:07:20+03:00
В мире

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Его вину сочли недоказанной по двум пунктам обвинения, за которые грозил пожизненный срок
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд присяжных счёл Вайнштейна невиновным по трём пунктам обвинения, среди которых было два эпизода сексуального начилия первой степени тяжести, за которые продюсеру грозило пожизненное заключениеСуд присяжных счёл Вайнштейна невиновным по трём пунктам обвинения, среди которых было два эпизода сексуального начилия первой степени тяжести, за которые продюсеру грозило пожизненное заключениеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Нью-Йорке суд присяжных признал голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в двух из пяти пунктов обвинения: изнасиловании и домогательствах, сообщает Reuters.

Харви Вайнштейн признан виновным в принуждении к оральному сексу, которое он совершил в 2006 году с сотрудницей реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хейли в её доме. Такому преступлению сексуального характера назначена первая степень тяжести, а ответственность за него - от 5 до 25 лет тюремного заключения. Также продюсер виновен в изнасиловании актрисы Джессики Манн, произошедшем в 2013 году в отеле в Нью-Йорке. Преступлению назначена третья степень тяжести.

Суд присяжных счёл Вайнштейна невиновным по трём пунктам обвинения, среди которых было два эпизода сексуального насилия первой степени тяжести, за которые продюсеру грозило пожизненное заключение.

В октябре 2017 года The New York Times опубликовало расследование, в котором говорилось, что десятилетиями актрисы и подчинённые Харви Вайнштейна обвиняли его в сексуальных домогательствах, но он от них откупался. После этого журнал The New Yorker выпустил подробное расследование, в котором уже речь шла об обвинениях в сексуальном насилии. С каждым днём всё больше женщин признавались в эпизодах домогательств и насилия со стороны Вайнштейна. Обвинения легли в основу целого движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

Среди жертв домогательств десятки женщин, в том числе известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Из-за скандала Вайнштейна уволили из собственной компании. Власти Нью-Йорка начали расследование, а сам продюсер сначала отрицал вину, но в конце концов заявил, что пройдет лечение от сексуальной зависимости.

За урегулирование 15 исков Вайнштейн заплатил $44 миллиона в мае 2019 года, заключив мировое соглашение с некоторыми из своих жертв.

Компания Харви Вайнштейна выпустила многие картины, ставшие легендарными. Среди них "Криминальное чтиво", "Король говорит" и "Бесславные ублюдки". Фильмы, спродюсированные Вайнштейном, получили 81 премию Оскар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харви Вайнштейн и его девушки: американского кинопродюсера обвинили в сексуальных домогательствах

Одного из самых известных американских кинопродюсеров, Харви Вайнштейна, обвинили в сексуальных домогательствах десятков начинающих актрис (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Италии: города закрывают на карантин, модные показы проходят без зрителей, а Венецианский карнавал завершат раньше срока
Китайская зараза добралась до Европы: на Аппенинах заболели свыше ста человек, из-за коронавируса в Италии ввели чрезвычайное положение
Новости 24
"Из трагедии устроили балаган": Захарова о заявлении Нидерландов по поводу "Бука" в деле МН17
Судно, способное завершить "Северный поток-2", сменило маршрут
Генпрокуратура назвала наезд на толпу в Фолькмарзене покушением на убийство
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
На Украине снизили цену на газ для населения на 15%
Украинскую певицу Maruv осудили за поздравление с "русским" праздником 23 февраля
Президентский рейтинг Владимира Зеленского начал снижаться
Водитель, протаранивший толпу в Фолькмарзене, сделал это умышленно
В Москве студентка умерла, выпав из окна общежития
ВОЗ: Вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии
Число пострадавших от наезда автобуса на толпу в Германии возросло до 30 человек
13 турецких военных погибли в Идлибе
Появились первые фото и видео из немецкого Фолькмарзена, где автобус въехал в толпу
ВОЗ: В Китае за две недели количество новых заражений коронавирусом упало на 80%
Военные Украины провели учебные стрельбы в Азовском море
В Италии шестой человек скончался от коронавируса
Автобус из Милана задержали в Лионе из-за подозрения на коронавирус
В Париже блокировали полицейский участок после того, как пришедший китайский турист плохо себя почувствовал
Лавров: Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу
В Офисе Зеленского сообщили, что курс Украины на членство в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии страны
КПП в Донбассе изменят график работы на "весенний"
В сети появилось видео захода американского эсминца в Чёрное море
Беременная девушка Илона Маска хочет отправить их ребенка жить в лес
Премьер Украины заявил, что ставки по ипотеке рассчитаны на наркоторговцев
Косачев назвал причину сложных отношений России и Украины
Корпорация Toyota возобновила работу всех четырех заводов в Китае
В китайском Ухане остаются 44 российских студента