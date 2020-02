Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

В Нью-Йорке суд присяжных признал голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в двух из пяти пунктов обвинения: изнасиловании и домогательствах, сообщает Reuters.

Харви Вайнштейн признан виновным в принуждении к оральному сексу, которое он совершил в 2006 году с сотрудницей реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хейли в её доме. Такому преступлению сексуального характера назначена первая степень тяжести, а ответственность за него - от 5 до 25 лет тюремного заключения. Также продюсер виновен в изнасиловании актрисы Джессики Манн, произошедшем в 2013 году в отеле в Нью-Йорке. Преступлению назначена третья степень тяжести.

Суд присяжных счёл Вайнштейна невиновным по трём пунктам обвинения, среди которых было два эпизода сексуального насилия первой степени тяжести, за которые продюсеру грозило пожизненное заключение.

В октябре 2017 года The New York Times опубликовало расследование, в котором говорилось, что десятилетиями актрисы и подчинённые Харви Вайнштейна обвиняли его в сексуальных домогательствах, но он от них откупался. После этого журнал The New Yorker выпустил подробное расследование, в котором уже речь шла об обвинениях в сексуальном насилии. С каждым днём всё больше женщин признавались в эпизодах домогательств и насилия со стороны Вайнштейна. Обвинения легли в основу целого движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

Среди жертв домогательств десятки женщин, в том числе известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Из-за скандала Вайнштейна уволили из собственной компании. Власти Нью-Йорка начали расследование, а сам продюсер сначала отрицал вину, но в конце концов заявил, что пройдет лечение от сексуальной зависимости.

За урегулирование 15 исков Вайнштейн заплатил $44 миллиона в мае 2019 года, заключив мировое соглашение с некоторыми из своих жертв.

Компания Харви Вайнштейна выпустила многие картины, ставшие легендарными. Среди них "Криминальное чтиво", "Король говорит" и "Бесславные ублюдки". Фильмы, спродюсированные Вайнштейном, получили 81 премию Оскар.

