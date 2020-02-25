2020-02-25T12:34:57+03:00
Спорт

Из-за коронавируса матч "Интера" в Милане пройдет при пустом 81-тысячном стадионе

Меры безопасности приняты на матче против "Лудогорца"
Сергей КИРИЛЛОВ
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«Интер» - «Лудогорец» пройдет в Милане при пустых трибунах«Интер» - «Лудогорец» пройдет в Милане при пустых трибунахФото: REUTERS
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Лига чемпионов не будет отменена — такое объявление в своем Инстаграм утром во вторник опубликовала УЕФА. А ведь футбольную Европу начинает знобить. В Италии, где уже более 200 человек подхватили новый вирус, в воскресенье отменили сразу четыре матча Серии А. Это прежде всего коснулось северных провинций Ломбардии, Венеции и Пьемонта где встречи «Верона» — «Кальяри», «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Торино» — «Парма» перенесли на неопределенные сроки.

В Генуе и Риме игры пока отменять не стали и это сразу отразилось на турнирной таблице чемпионата страны. «Лацио» победил на выезде «Дженоа» (3:2) и теперь уверенно занимает второе место в первенстве.«Рома» разгромила «Лечче» - 4:0 и укрепилась в зоне еврокубков.

А тем временем, эпидемия подобралась и к самому святому турниру Европы — Лиге чемпионов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все футбольные матчи, запланированные в стране на эту неделю, могут быть отменены. При этом игру «Наполи» - «Барселона» в Неаполе, где тоже обнаружены двое инфицированных, все же отменять не стали. Но меры предосторожности — строжайшие. К примеру, всем футболистам «Барсы», включая Месси, еще в аэропорту Неаполя измерили температуру. Вроде, никого не госпитализировали.

А вот матч Лиги Европы «Интер» - «Лудогорец» пройдет в Милане на» при пустых трибунах. А это уже прямые убытки - домашний стадион «Интера» (а также «Милана») «Сан-Сиро» вмещает 81 тысячу зрителей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Корее, где заразились вирусом 893 человека, девять из которых умерли, отменили чемпионат страны по футболу. Четыре корейских клуба на смогут выступить в Азиатской лиге чемпионов(АФК).

ИСТОЧНИК KP.RU

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