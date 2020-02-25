2020-02-25T14:43:56+03:00
Общество

В Москве с Кутузовского проспекта эвакуировали "Бэтмобиль"

Огромная машина не поместился на платформу эвакуатора, а весь маршрут зеваки сняли на видео
Анастасия ВАРДАНЯН
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Автомобиль создали в custom-мастерской в США для различных шоу и выставокАвтомобиль создали в custom-мастерской в США для различных шоу и выставокФото: Instagram.com
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Где бы не появлялся "Бэтмобиль", точная копия машины супергероя из фантастического боевика "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", он всегда привлекает к себе внимание. Чаще всего простых москвичей, которые сразу же включают камеры мобильных телефонов и снимают чудо-техники на видео. Но на этот раз необычный автомобиль заинтересовал сотрудников ГИБДД.

- 22 февраля автомобиль был эвакуирован с Кутузовского проспекта, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Машину попытались погрузить на платформу эвакуатора, но не вышло. Из-за внушительных габаритов "Бэтмобитль", попросту не поместился. Но эвакуаторщиков это не остановило. Машину везли, на прицепе. Зрелище получилось то еще. Многочисленные видео эвакуации "Бэтмобиля" сняли очевидцы.

По городу поползи слухи, о том что машину увезли на штрафстоянку. Но эту информацию опроверг ее владелец Алишер Панк. "Комсомолке" удалось до него дозвониться.

- В тот день мы просто катались. Так получилось, что пришлось воспользоваться эвакуатором. Просто по - другому не получилось проехать.

- Машина сломалась?

- Машины героев не ломаются.

- А откуда сотрудники ГИБДД появились. Вы их сами вызвали?

- Нет, конечно, не вызвали. Они приехали сами.

- Где машину можно будет увидеть в ближайшее время?

- В Москве точно не получится ее увидеть. Это будут зарубежные страны.

ДОСЬЕ "КП"

Автомобиль создали в custom-мастерской в США для различных шоу и выставок. В 2018 году машину приобрел москвич Алишер Панк. В длину "Бэтмобиль" больше шести метров, в ширину — четыре. На заднюю ось установлены колеса весом по 110 килограммов каждое. Из-за рекордных габаритов автомобилю супергероя запрещено свободно передвигаться по дорогам, на выставки его привозят на грузовике с платформой.

Сотрудники ГИБДД в Москве остановили бэтмобиль .

ИСТОЧНИК KP.RU

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