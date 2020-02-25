В Москве с Кутузовского проспекта эвакуировали "Бэтмобиль"
Где бы не появлялся "Бэтмобиль", точная копия машины супергероя из фантастического боевика "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", он всегда привлекает к себе внимание. Чаще всего простых москвичей, которые сразу же включают камеры мобильных телефонов и снимают чудо-техники на видео. Но на этот раз необычный автомобиль заинтересовал сотрудников ГИБДД.
- 22 февраля автомобиль был эвакуирован с Кутузовского проспекта, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.
Машину попытались погрузить на платформу эвакуатора, но не вышло. Из-за внушительных габаритов "Бэтмобитль", попросту не поместился. Но эвакуаторщиков это не остановило. Машину везли, на прицепе. Зрелище получилось то еще. Многочисленные видео эвакуации "Бэтмобиля" сняли очевидцы.
По городу поползи слухи, о том что машину увезли на штрафстоянку. Но эту информацию опроверг ее владелец Алишер Панк. "Комсомолке" удалось до него дозвониться.
- В тот день мы просто катались. Так получилось, что пришлось воспользоваться эвакуатором. Просто по - другому не получилось проехать.
- Машина сломалась?
- Машины героев не ломаются.
- А откуда сотрудники ГИБДД появились. Вы их сами вызвали?
- Нет, конечно, не вызвали. Они приехали сами.
- Где машину можно будет увидеть в ближайшее время?
- В Москве точно не получится ее увидеть. Это будут зарубежные страны.
ДОСЬЕ "КП"
Автомобиль создали в custom-мастерской в США для различных шоу и выставок. В 2018 году машину приобрел москвич Алишер Панк. В длину "Бэтмобиль" больше шести метров, в ширину — четыре. На заднюю ось установлены колеса весом по 110 килограммов каждое. Из-за рекордных габаритов автомобилю супергероя запрещено свободно передвигаться по дорогам, на выставки его привозят на грузовике с платформой.
Сотрудники ГИБДД в Москве остановили бэтмобиль .
ИСТОЧНИК KP.RU