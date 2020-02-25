2020-02-25T14:47:26+03:00
Политика

Глава Осетии пришел к Путину с тремя благодарностями и одним обещанием

Вячеслав Битаров рассказал о завершении строительства Зарамагской ГЭС
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Битаров поблагодарил президента за решение по строительству прямой дороги Моздок – Владикавказ. Фото: Алексей Дружинин/ТАССБитаров поблагодарил президента за решение по строительству прямой дороги Моздок – Владикавказ. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров начал свой доклад президенту с благодарности за запуск «самой высоконапорной в России гидроэлектростанции» – Зарамагской ГЭС. Хотя правильно было бы ее называть «самой долгостроящейся» - ГЭС строили 40 лет, и завершили работы только после личного вмешательства Путина в 2016 году.

- Были построены оригинальные гидротехнические инженерные сооружения, которые сегодня вылились в гидроэлектростанцию, крупнейшую на Северном Кавказе, - констатировал Битаров и тут же поблагодарил еще и за решение по строительству прямой дороги МоздокВладикавказ.

- Это стратегически важная дорога, сейчас в активной фазе строительство идёт, и обязательно к концу этого года мы его реализуем, - заявил он и поблагодарил еще и за реанимацию строительства горнолыжного курорта Мамисон. - Объект долгие годы простаивал, было вложено в 2012 году более двух миллиардов рублей. По вашему поручению в 2017 году были выделены средства на проектирование. Мы его уже закончили, проект сейчас находится на государственной экспертизе. Это более трёх тысяч рабочих мест, налоговые отчисления и, конечно, туристическая привлекательность нашей республики.

- Вы сами катаетесь на лыжах? - решил уточнить Путин.

- Да, - подтвердил Битаров. - Только пока негде. Поэтому вам очень благодарен.

- У вас в рамках этих нацпроектов что намечено? Ваши объекты включены в нацпроекты? - спросил президент.

- Благодаря национальным проектам в этом году мы ликвидировали очерёдность в детские сады, - подтвердил глава республики. - Ликвидируется полностью третья смена в школах, уже ликвидирована. Остаётся вторая смена, но и то не во всех школах, практически все занимаются в первую смену.

- А что касается питания в школах, ваши образовательные учреждения насколько готовы? - продолжил расспрашивать Путин. - Есть там кухня, какие-то отработанные варианты поставок продуктов?

- Практически все у нас оснащены пунктами питания. Поэтому обязательно хотим участвовать в этом проекте, - пообещал Битаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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