Бывший бойфренд Памелы Андерсон рассказал, как стал партнером Кокорина по команде

Футбольный клуб «Сочи» посвятил нынешнюю зиму приглашению скандальных звезд в свой состав. Вслед за Александром Кокориным южане подписали контракт с экс-защитником сборной Франции Адилем Рами. Во всем мире обладатель роскошных усов известен как бывший бойфренд Памелы Андерсон, с которым актриса выдающихся талантов рассталась полгода назад из-за измены.

Адиль Рами появился в расположении «Сочи» пару дней назад, а сейчас рассказал, чем же его привлекла занимающая последнюю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги команда. Все оказалось просто — защитник хотел играть в футбол, а в турецком «Фенербахче» его плотно усадили на скамейку запасных.

«Агент мне сказал ответил: «Есть вариант в России, но там трансферное окно закроется буквально завтра. Что будешь делать? Останешься в «Фенербахче» или уйдёшь сейчас?». Я хотел играть и сказал агенту, что еду. Он сказал мне быстро собрать сумку, паспорт и ехать в консульство делать визу. Я сказал: «Без проблем». Чувствовал изнутри, что это судьба», - объяснил свое появление в России Адиль Рами.

Защитник знаменит, как недавний бойфренд Памелы Андерсон.Фото: EAST NEWS

В «Сочи» он явно будет популярен не меньше Александра Кокорина. Не известно, ловко ли Рами умеет обращаться со стульями, но скучно с ним точно не будет. Во-первых, его можно дергать за усы. Так и делала вся сборная Франции во время ЧМ-2018 в России на удачу перед каждым матчам, и примета сработала — французы стали чемпионами мира. Во-вторы Адиль очень любит интеллектуальные игры. Когда Рами выступал за «Марсель», он всем сказал, что к него семейные проблемы, а сам тайком улетел сниматься в телешоу «Форт Баярд». На а в-третьих защитник знаменит, как недавний бойфренд 52-летней Памелы Андерсон.

Расстались они полгода назад с огромным скандалом. Актриса уличила футболиста, старше которого на 18 лет, в неверности.

«Как это возможно: манипулировать двумя женскими сердцами одновременно? Я уверена, что за это время у него были и другие. Он — настоящий монстр!», - причитала Памела.

Теперь монстр с роскошными усами будет спасать «Сочи» и покорять Россию.