2020-02-25T15:35:42+03:00
Общество

«Виновато не железо»: почему водитель, который совершил аварию, может тут же выйти в рейс на другой машине?

Экспертное сообщество поддержало законопроект «Единой России» о регулировании деятельности такси и предлагает дополнить его рядом поправок
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Экспертное сообщество в целом поддерживает законопроект о регулировании работы такси, разработанный секретарем генсовета «Единой России», вице-спикером Совета Федерации РФ Андреем Турчаком. Напомним, ранее группа сенаторов и депутатов во главе с Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы документ, регламентирующий деятельность по перевозке пассажиров легковыми такси и деятельности агрегаторов такси (служб заказа легкового такси). Законопроект уже поддержали известные агрегаторы, такие как «Везет», Gett, Ситимобил и «Яндекс. Такси».

Эксперты считают документ по многим пунктам инновационным. При его доработке советуют уделить особое внимание специфике рынка в регионах, такое мнение выразила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Например, общественник считает изжившей себя систему выдачи разрешений сроком не более пяти лет.

«Даже в Москве средний возраст автомобиля и такси составляет 2,8 года. Может, стоит выдавать разрешение сроком до пяти лет, и каждый регион самостоятельно решил бы, на один, два или три года выдавать это разрешение», – пояснила Ирина Зарипова.

Острая проблема имеется в другой сфере - с отзывом разрешения у автомобиля после ДТП. Водитель, который совершил аварию и виноват в ней, часто берет в парке новую машину с разрешением и снова выходит в рейс.

«Нам кажется это несправедливым: виновато не железо, а водительский состав»,убеждена эксперт.

Ирина Зарипова уверена, что особое внимание в законопроекте нужно уделить полномочиям по контролю.

«У нас они делятся с ГИБДД, у которой, к сожалению, нет возможности в потоке машин определять такси. А если мы возьмем нелегальный извоз, то у Минтранса и других полномочных органов в регионах также отсутствуют механизмы проверять нелегалов», – пояснила эксперт.

Общественный совет по развитию такси готов принять активное участие в совершенствовании законопроекта.

Напомним, законопроектом сенатора Андрея Турчака предлагается ввести солидарную ответственность для агрегаторов такси за причиненный вред пассажиру при ДТП, что будет способствовать увеличению выплат (ежегодно суммарные выплаты всем пострадавшим могут составить более 500 млн рублей). Кроме того, предлагается установить запрет на работу в такси без российских водительских прав, проводить дистанционные медицинские осмотры для водителей такси, а также создать единые списки разрешений на деятельность такси и штрафование агрегаторов за передачу заказов водителям, работающим без таких разрешений, и др.

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