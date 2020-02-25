2020-02-25T15:45:40+03:00
Политика

Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие

Министр осмотрел цеха, где создают корпуса для перспективных авиационных двигателей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Руководство предприятия доложили главе военного ведомства об увеличении технологических возможностей производства и перспективных проектахРуководство предприятия доложили главе военного ведомства об увеличении технологических возможностей производства и перспективных проектахФото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край проверил исполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа расположенными в регионе предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

- Министр со статс-секретарем – заместителем министра обороны Николаем Панковым, заместителями министра обороны Тимуром Ивановым и Алексей Криворучко и главнокомандующим Военно-морским флотом адмиралом Николаем Евменовым осмотрели рабочие цеха АО "Пермский завод «Машиностроитель", - сообщает во вторник Министерство обороны России.

Руководство предприятия доложили главе военного ведомства об увеличении технологических возможностей производства и перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия.

Шойгу осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твердом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования, после чего отправился в АО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов".

Там эксперты показали министру производство корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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