Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край проверил исполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа расположенными в регионе предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

- Министр со статс-секретарем – заместителем министра обороны Николаем Панковым, заместителями министра обороны Тимуром Ивановым и Алексей Криворучко и главнокомандующим Военно-морским флотом адмиралом Николаем Евменовым осмотрели рабочие цеха АО "Пермский завод «Машиностроитель", - сообщает во вторник Министерство обороны России.

Руководство предприятия доложили главе военного ведомства об увеличении технологических возможностей производства и перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия.

Шойгу осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твердом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования, после чего отправился в АО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов".

Там эксперты показали министру производство корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.