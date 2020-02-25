2020-02-25T15:51:15+03:00
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Премьера трейлера фильма «На острие»: Светлана Ходченкова бьется на саблях с молодой соперницей

В новом фильме актриса играет фехтовальщицу, мечтающую выиграть Олимпиаду
Николай ГЕРАСИМОВ
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В широкий прокат «На острие» выйдет 26 мартаВ широкий прокат «На острие» выйдет 26 марта
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Спортивное фехтование, если вы вдруг не знали, бывает трех видов: на рапирах, на шпагах и на саблях. И в последнем нет равных россиянке Александре Покровской. За свои тридцать с лишним лет она собрала все награды, которые только существуют на планете. Единственное, чего у нее нет - олимпийского золота, к которому она стремится всей душой и ради которого ничего не пожалеет. Но возникает неожиданная проблема в лице девятнадцатилетней Киры Егоровой, неопытной, но дико талантливой девушки из провинции: в поединках она почти не уступает Александре, и может составить ей серьезнейшую конкуренцию. Естественно, у Покровской появление соперницы вызывает жгучий гнев…

Идея создания фильма «На острие» пришла в голову продюсерам Елене Гликман и Михаилу Дегтярю, несколько лет назад работавшим над фильмом о дворовом футболе «Коробка». На новой картине они снова работали с постановщиком «Коробки» Эдуардом Бордуковым. А главные роли исполнили Светлана Ходченкова и Стася Милославская.

Ходченкова рассказывает о съемках: «Все сложные моменты были связаны с трюками и съемками с саблей, потому что это опасное оружие. Необходимо было постоянно быть аккуратными. К тому же, мы были обвешаны разными проводами, которые часто за что-то цеплялись. Нам нужно было научиться рассчитывать шаги, скорость, дистанцию, иначе легко можно было нанести травму своему партнеру, хотя на нас и была защита. Для абсолютной достоверности нам необходимо было научиться виртуозно одним движением надевать маску».

А Милославская вспоминает: «Фехтование мне преподавали еще во время учебы в школе-студии МХАТ. Тогда этот предмет мне совсем не давался: я прогуливала, психовала на занятиях, швырялась шпагой и в истерике уходила. На тот момент я даже и представить не могла, что в будущем сыграю настоящую спортсменку из сборной команды России. И все потому, что меня заставляли держать оружие в правой руке, а я – левша! Во время тренировок перед съемками фильма мне переложили саблю в левую руку – и сразу все пошло как по маслу».

В широкий прокат «На острие» выйдет 26 марта. А пока посмотрите на то, как Светлана и Стася сражаются в трейлере фильма.

Трейлера фильма «На острие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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