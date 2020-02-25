Переводы с карты на карту для россиян останутся бесплатными еще два года

Систему быстрых платежей (или сокращенно СБП) Центробанк запустил еще в прошлом году. Постепенно к ней присоединилось все больше банков - сейчас в списке почти полсотни. Это единый сервис банковских переводов. Он позволяет перекидывать деньги с карты на карту с минимальными комиссиями. На первом этапе ЦБ установил нулевые комиссии. Поэтому большинство банков в прошлом году вообще не брали деньги с клиентов.

С начала этого года ЦБ решил повысить внутренние комиссии для банков. С каждого перевода стали брать от 5 копеек до 3 рублей (при переводе на сумму от 6 тысяч). Но некоторые банки (не все) решили на этом подзаработать и резко повысили комиссии для клиентов - до 1% от суммы перевода. Такое поведение регулятору не понравилось. Ведь у банков никаких издержек, кроме мизерных комиссий, нет. Всю инфраструктуру финансирует ЦБ. В итоге в ведомстве Эльвиры Набиуллиной приняли решение снова обнулить комиссии для банков - до июля 2022 года.

- Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам - физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам, - говорится в сообщении ЦБ. - Вместе с тем мы продолжим мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. В случае если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий.

Система быстрых платежей работает довольно просто. Можно зайти в приложение своего банка (если он входит в СБП) и сделать перевод по номеру телефона получателя. Если у человека счета в разных банках, то система попросит выбрать, в какой именно банк отправить деньги. Они зачисляются мгновенно. Из крупных банков в систему не вошел только Сбербанк. Герман Греф пообещал, что это произойдет в конце марта этого года.

КАК У НИХ

«Свиш» - и деньги улетели!

Подобные сервисы разрабатываются во многих развитых странах. А часть из них уже внедрили разработки в жизнь. Например, системы быстрых платежей есть в Великобритании, Швеции, Южной Корее, Китае, Индии, Турции, Италии, Польше и в некоторых других странах.

Вот как это устроено в Швеции. Она считается самой продвинутой страной, где наличные скоро исчезнут как класс. Там уже шесть лет действует система Swish. Ее создали крупнейшие банки страны вместе с Центральным банком Швеции. Сейчас приложением пользуются 7 млн. местных жителей. Это почти все взрослое население страны. Номер телефона можно привязать только к одному счету в одном шведском банке.

Сначала приложение использовали для переводов между людьми. Но потом распространили и на микробизнес. Например, с помощью приложения можно покупать товары на ярмарках и блошиных рынках, давать чаевые, жертвовать деньги какой-нибудь церкви и даже бомжу, сидящему на улице.

Плата за совершение операций с граждан не берется. Ни с отравителя, ни с получателя. Банки и сама система зарабатывают за счет комиссий с бизнеса. Те ежегодно платят за абонентское обслуживание и за каждую транзакцию. Тарифы в разных банках отличаются. Стоимость - от одной кроны (7 рублей) до 0,3% от суммы перевода. В России такую услугу для микробизнеса тоже планируют внедрить, но не раньше конца этого года.