2020-02-25T17:16:30+03:00
Дом. Семья

На лицо ужасная, добрая внутри: суровая кошка доказала, что внешность может быть обманчивой

Домашняя питомица обладает очень резкими чертами, но хозяйка заверяет – добрее этой котейки зверя не отыскать [видео]
Елена АКИМОВА
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барбара хоть и обладает суровой внешностью, но внутри она белая пушистая. ФОТО: https://www.instagram.com/grumpybarbara/барбара хоть и обладает суровой внешностью, но внутри она белая пушистая. ФОТО: https://www.instagram.com/grumpybarbara/Фото: СОЦСЕТИ
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Внешность может быть обманчивой, кошка по имени Барбара проверяет это утверждение на себе регулярно. Внешне котейка очень суровая и неприступная, а в душе – это мягкий пушистый комочек, который готов дарить нежность и ласку своим владельцам.

Хозяйка кошки Сара, чтобы доказать, что ее питомица сама доброта- девушка завела кошке аккаунт в Instagram. Все снимки получаются очень контрастными и вовсе не потому, что Барбара старается – просто природа наделила ее резкими чертами лица. Но неизменно кошка сидит на руках или мурлычет песни своей хозяйке.

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Кошка Барбара хоть и имеет суровую внешность, но очень добрая в душе
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Вдохновившись примером своей питомицы, Сара помогает другим животным с необычной внешностью найти дом и хозяев, которые будут их любить и принимать такими, какие есть, пишет Ридус.

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Хозяйка кошки Сара теперь помогает питомцам с необычной внешностью найти себе дом
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Барбара попала в дом к Саре маленьким котенком
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Любимое занятие Барбары - это обнимашки с хозяйкой
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Ну кто скажет, что Барбара не самый добродушный зверь в мире?
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Смотри мне в глаза человек!
3737 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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