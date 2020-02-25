На лицо ужасная, добрая внутри: суровая кошка доказала, что внешность может быть обманчивой

Внешность может быть обманчивой, кошка по имени Барбара проверяет это утверждение на себе регулярно. Внешне котейка очень суровая и неприступная, а в душе – это мягкий пушистый комочек, который готов дарить нежность и ласку своим владельцам.

Хозяйка кошки Сара, чтобы доказать, что ее питомица сама доброта- девушка завела кошке аккаунт в Instagram. Все снимки получаются очень контрастными и вовсе не потому, что Барбара старается – просто природа наделила ее резкими чертами лица. Но неизменно кошка сидит на руках или мурлычет песни своей хозяйке.

grumpybarbara Кошка Барбара хоть и имеет суровую внешность, но очень добрая в душе

Вдохновившись примером своей питомицы, Сара помогает другим животным с необычной внешностью найти дом и хозяев, которые будут их любить и принимать такими, какие есть, пишет Ридус.

grumpybarbara Хозяйка кошки Сара теперь помогает питомцам с необычной внешностью найти себе дом

grumpybarbara Барбара попала в дом к Саре маленьким котенком

grumpybarbara Любимое занятие Барбары - это обнимашки с хозяйкой

grumpybarbara Ну кто скажет, что Барбара не самый добродушный зверь в мире?