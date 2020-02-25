На лицо ужасная, добрая внутри: суровая кошка доказала, что внешность может быть обманчивой
Внешность может быть обманчивой, кошка по имени Барбара проверяет это утверждение на себе регулярно. Внешне котейка очень суровая и неприступная, а в душе – это мягкий пушистый комочек, который готов дарить нежность и ласку своим владельцам.
Хозяйка кошки Сара, чтобы доказать, что ее питомица сама доброта- девушка завела кошке аккаунт в Instagram. Все снимки получаются очень контрастными и вовсе не потому, что Барбара старается – просто природа наделила ее резкими чертами лица. Но неизменно кошка сидит на руках или мурлычет песни своей хозяйке.
Вдохновившись примером своей питомицы, Сара помогает другим животным с необычной внешностью найти дом и хозяев, которые будут их любить и принимать такими, какие есть, пишет Ридус.
ИСТОЧНИК KP.RU