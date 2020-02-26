Анекдоты: Афеpиcт-тамада пpедcтал пеpед cудoм. Пoка пpиcяжные coвещалиcь, неcкoлькo cвидетелей выигpали cвиcтульки, а кoнвoиp пoймал букет невеcты
Акселерация. Трехмесячный малыш говорит матери:
- Мама, приготовьте к вечеру вторую грудь, я буду ужинать не один.
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Если после двух холодных дней с мокрым снегом потеплело и светит яркое солнце - скорее всего, наступил понедельник.
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Автомобили придуманы, чтобы сидя стоять в пробке, слушать музыку или новости и оглядываться на таких же идиотов.
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- Давайте позовем тех, без кого не обходится ни один праздник!
- Давайте...
- Полиция, полиция!!!
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А вы не задумывались, что граждан Федеративной Республики Украина, если такая все-таки образуется, будут звать фруктами?
ИСТОЧНИК KP.RU