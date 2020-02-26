Анекдоты: Афеpиcт-тамада пpедcтал пеpед cудoм. Пoка пpиcяжные coвещалиcь, неcкoлькo cвидетелей выигpали cвиcтульки, а кoнвoиp пoймал букет невеcты

Акселерация. Трехмесячный малыш говорит матери:

- Мама, приготовьте к вечеру вторую грудь, я буду ужинать не один.

* * *

Если после двух холодных дней с мокрым снегом потеплело и светит яркое солнце - скорее всего, наступил понедельник.

* * *

Автомобили придуманы, чтобы сидя стоять в пробке, слушать музыку или новости и оглядываться на таких же идиотов.

* * *

- Давайте позовем тех, без кого не обходится ни один праздник!

- Давайте...

- Полиция, полиция!!!

* * *

А вы не задумывались, что граждан Федеративной Республики Украина, если такая все-таки образуется, будут звать фруктами?