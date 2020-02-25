Удивительные откровения Хиллари Клинтон: Путин хотел меня уничтожить

Четырехчасовой сериал «Хиллари» Нанетт Берстин был снят для американского интернет-канала Hulu, на котором его начнут показывать 6 марта. Американские критики уже написали, что Хиллари Клинтон предстает в нем не столько личностью, сколько политическим феноменом. Начать с того, что на экране бывшая первая леди выглядит вовсе не оголтелой особой, какой она казалась мне по тем немногим интервью и политическим выступлениям, которые я видел. Первая серия называется «Золотая девушка», и в ней много старых фотографий Хиллари в очках и с длинными волосами. Она, смеясь, сама говорит о том, что никогда не была похожа на девушку с конкурса красоты. И не стремилась ею стать. Фильм вспоминает о ее детстве в семье консерваторов-республиканцев, о том, как она в сердцах пригрозила отцу выйти замуж за демократа, как после речи Мартина Лютера Кинга заинтересовалась политикой, как в Йельском университете встретила Билла. Будущий президент боялся к ней подойти, и Хиллари пришлось первой начать беседу. Дальше были знакомство с родителями и совместная поездка по Англии, во время которой Билл сделал ей предложение.

Красной нитью через весь сериал проходит мысль о том, что Хиллари появилась на арене раньше своего времени. Ярая феминистка, она, как и всякий первопроходец, принимала на себя все удары, подвергалась атакам ненавистников. С первых же кадров о Хиллари говорят, как об одной из самых противоречивых женщин, чье имя известно всему миру.

На интересующую всех тему неверности мужа Хиллари подробно рассказывает в третьей серии («Самое трудное решение») о том, насколько уничтожена физически и морально она была, когда после семи месяцев вранья Билл признался ей в романе с Левински. Многие из почитательниц Хиллари не смогли простить ей именно то, что она простила своего супруга.

Постаревший Билл предстает в фильме фигурой, намного менее монументальной по сравнению с женой. Старческие слезы наворачиваются ему на глаза, когда он говорит о том, как было «ужасно все, что он сделал». Железная Хиллари, тем временем, всегда великолепно разделяла личное и общественное. Она, хоть и готова была убить мужа, не видела повода для импичмента Клинтона-президента, и всячески отстаивала свое профессиональное мнение юриста, когда этот вопрос был поднят в Конгрессе. При том, что сама для себя она долго не могла принять решение, оставаться ли ей с таким обманщиком. Чтобы как-то прийти в себя, Хиллари отправляются в Индию, и местные женщины 13 часов идут пешком, чтобы встретиться с ней.

«История женщин - это история молчания», - говорит никогда не молчавшая Клинтон. Она выпустила джина из бутылки - сейчас ее последовательниц уже не заткнуть.

Фильм подробно рассказывает, чего стоила ей предвыборная борьба с Трампом: только на мейкап ушло в общей сложности 25 дней! Хиллари не скрывает неприязни не только к нынешнему президенту Америки.

- Это серьезная угроза демократии. Трамп является источником вдохновения для авторитарных лидеров во всем мире, использующих свою власть и неподконтрольных обществу, - заявила она на вчерашней пресс-конференции в Берлине.

- Я написала книгу «Что случилось» (What happened) о своем опыте в качестве президентского кандидата, где пыталась разобраться в случившемся, - продолжала откровенничать Клинтон. - Я была единственной женщиной, осмелившейся пуститься в подобное предприятие, поэтому стала объектом всех возможных предубеждений. Женщина, выступающая в качестве кандидата на главный пост, - для многих это диковина, на которую все показывают пальцем. Как на говорящую собаку. Чем больше женщин будет участвовать в выборах разных уровней, тем скорее нас перестанут воспринимать как говорящих собак. Мы уже сделали огромный прогресс, но ещё очень многое предстоит сделать. Важно помнить и то, что женщины, как и мужчины, бывают всех видов, не надо обобщать на пустом месте.

Закончилась пресс-конференция на весьма меланхолической ноте. Не говоря об этом впрямую, Хиллари явно склонна считать, что победу на выборах у нее отняли, и в этом не обошлось без руки Москвы:

- У меня был очень высокий рейтинг одобрения, но политические оппоненты делали все для того, чтобы создавать мне дополнительные проблемы. Совсем небольшое место уделено в фильме отношению Хиллари к России и Владимиру Путину. Вопрос о хакерских атаках России в поддержку компании Трампа даже не обсуждается - настолько это очевидно американцам. История же взаимоотношений Хиллари с Владимиром Путиным началась во время ее работы Госсекретарем при Бараке Обаме. За глаза они обменялись самыми нелестными замечаниями друг о друге (Клинтон сказала, что у Путина, как бывшего сотрудника КГБ, нет чувств, ВВП парировал, что у Клинтон нет мозга).

- Я выиграла все дебаты с Трампом, но не говорите мне, что последовавшие сразу после них утечки «ВикиЛикс» и русская дезинформация произошли совершенно случайно. Все это отразилось в результате на итогах выборов, - сокрушалась на пресс-конференции Хиллари.

- Не думаю, что Владимир Путин чего-то не понимал, когда отдавал приказ своей разведке наблюдать за мной с целью меня унизить. Он намеренно хотел меня уничтожить, - вещала Клинтон. - В политике никто не должен никого любить, это нормально. Но у народа есть право выбирать своих лидеров. Это должен быть именно наш выбор. Сейчас мы не уверены в том, что на это выбор никто не влияет.

Да, чувств в ее речи хватало. Но вот разума?..