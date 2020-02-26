2020-02-26T17:07:37+03:00
Наука

Кроваво-красным стал снег на украинской станции в Антарктиде

Феномен сфотографировали ученые, изучающие пингвинов
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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"Кровь льется" с конца февраля 2020 года."Кровь льется" с конца февраля 2020 года.
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О «крови», которая «залила» снег вокруг украинской антарктической станции «Академик Вернадский» сообщило Министерство образования и науки Украины на своей страничке в фейсбуке.

"Крови" становится все больше и больше.

"Крови" становится все больше и больше.

Знамение? Не исключено. Хотя суть явления отнюдь не мистическая. Как объяснили украинские ученые, снег окрасили микроскопические водоросли Chlamydomonas nivalis — хламидомонады снежные, споры которых способны существовать при низких температурах. Водоросли — одноклеточные, считаются зелеными, но содержат красный пигмент астаксантин. Он и придает снегу кровавый цвет.

Кстати, развиваясь и зацветая на поверхности воды или снега, водоросли сначала зеленеют, а по мере улучшения погоды — прояснения — краснеют.

Хламидомонада, придающая снегу и льду красный оттенок.

Хламидомонада, придающая снегу и льду красный оттенок.

Станция "Академик Вернадский" прежде была британской, называлась Faraday Station. В 1996 году англичане продали её Украине за символическую цену в 1 фунт стерлингов.

Станция "Академик Вернадский" прежде была британской, называлась Faraday Station. В 1996 году англичане продали её Украине за символическую цену в 1 фунт стерлингов.

Хламидомонадам не страшны большие высоты — до 4 километров. Споры водорослей и их самих, похоже, легко уносит на небо ветер и вместе со снегом перемещает на дальние расстояния. К примеру, в 2013, в 2014, в 2017 и 2018 года хламидомонады были замечены в Архангельской области. Красным был снег на крышах домов отдаленных деревень сразу нескольких районов.

Растительную природу феномена тогда выявили ученые Северного (Арктического) федерального университета (САФУ), которым перепуганные местные жители отправили «кровавую воду», растопив собранный на крышах снег.

Кровавый снег на крышах домов архангельских деревень.

Кровавый снег на крышах домов архангельских деревень.

Жители деревень уверяли, что снег, который падал, был белым. А «пропитывался кровью» через некоторое время. Для хламидомонад подобное поведение нормальное.

Люди, столкнувшиеся с феноменом, сообщают, что окрашенный снег пахнет арбузом. Но пробовать такой «арбуз» на вкус ученые не рекомендуют — можно отравиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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