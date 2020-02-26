На Ямале введут практику отложенной утилизации мусора

В труднодоступных поселениях полуострова Ямал обустроят площадки для временного накопления отходов.

Для этого уже в этом году обустроят 37 специальных площадок для временного накопления мусора, представляющих собой арочные ангары, либо контейнерные площадки. Мусор на них будет скапливаться в течение года и ждать благоприятных климатических условий для дальнейшей транспортировки по воде или зимнику с последующей сортировкой. Данные меры позволят улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах арктического региона.

Проект финансируется из окружного бюджета в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы».

Помимо этого в текущем году в Белоярске продолжится строительство завода по переработке мусора. Также полигон планируют открыть в Салехарде. В рамках нацпроекта «Экология» в Новом Уренгое и Ноябрьске до 2024 года намерены построить мусоросортировочные комплексы, куда будут попадать отходы со всего региона.