2020-02-27T17:15:46+03:00
Общество

На Ямале введут практику отложенной утилизации мусора

Сейчас транспортировка отходов ограничена суровыми климатическим условиями
Анна ГЛАДКИХ
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На полуострове обустроят 37 специальных площадок для временного накопления мусораНа полуострове обустроят 37 специальных площадок для временного накопления мусораФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В труднодоступных поселениях полуострова Ямал обустроят площадки для временного накопления отходов.

Для этого уже в этом году обустроят 37 специальных площадок для временного накопления мусора, представляющих собой арочные ангары, либо контейнерные площадки. Мусор на них будет скапливаться в течение года и ждать благоприятных климатических условий для дальнейшей транспортировки по воде или зимнику с последующей сортировкой. Данные меры позволят улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах арктического региона.

Проект финансируется из окружного бюджета в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы».

Помимо этого в текущем году в Белоярске продолжится строительство завода по переработке мусора. Также полигон планируют открыть в Салехарде. В рамках нацпроекта «Экология» в Новом Уренгое и Ноябрьске до 2024 года намерены построить мусоросортировочные комплексы, куда будут попадать отходы со всего региона.

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